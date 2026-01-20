Brutál videót mutatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf - veszélyes hiúzokat simogatott

Modern, ütőképes haderőt építünk – közölte a honvédelmi miniszter, aki épp a hiúzokhoz, vagyis a Lynx páncélozott járművek otthonába, Hódmezővásárhelyre igyekezett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyben arra is emlékeztetett, a harckocsik a Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár eszközei.
Hol laknak a hiúzok? – tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egyúttal el is árulta, Hódmezővásárhelyen laknak, és épp oda igyekeznek, hogy megsimogassák őket.
Szalay-Bobrovniczky: ezek a magyar haderő modern, ütőképes eszközei
– A hiúzok, vagy más néven Lynxek péncélozott gyalogsági harcjárművek, amelyek a Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár eszközei – sorolta a honvédelmi miniszter.
Modern, ütőképes haderőt építünk!”
– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A Honvédelmi Minisztérium korábban azt közölte, Magyar Honvédség 2029-re összesen 218 Lynx harcjárművet állít majd szolgálatba, ezáltal tovább erősítve Magyarország védelmi képességeit.
