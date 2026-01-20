Brutál videót mutatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf - veszélyes hiúzokat simogatott

Hol laknak a hiúzok? – tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egyúttal el is árulta, Hódmezővásárhelyen laknak, és épp oda igyekeznek, hogy megsimogassák őket.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Modern, ütőképes haderőt építünk (Fotó: Facebook)

Szalay-Bobrovniczky: ezek a magyar haderő modern, ütőképes eszközei

– A hiúzok, vagy más néven Lynxek péncélozott gyalogsági harcjárművek, amelyek a Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár eszközei – sorolta a honvédelmi miniszter.

Modern, ütőképes haderőt építünk!”

– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Honvédelmi Minisztérium korábban azt közölte, Magyar Honvédség 2029-re összesen 218 Lynx harcjárművet állít majd szolgálatba, ezáltal tovább erősítve Magyarország védelmi képességeit.