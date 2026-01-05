Jelentősen bővülnek a Magyar Honvédség illetményen kívüli juttatásai

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere bejelentette: 2026. január 1-jétől több ponton is kedvezően módosultak a Magyar Honvédség állományát érintő illetményen kívüli juttatások.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Jelentősen bővülnek a honvédségi juttatások

A miniszter tájékoztatása szerint az intézkedések célja az állomány anyagi és életviteli biztonságának erősítése. A változások az utazási költségtérítéstől a nyugdíjcélú megtakarításokon át a családosokat és a külszolgálatot teljesítőket érintő juttatásokig több területre kiterjednek.

Utazás, nyugdíj és családtámogatások

A helyi és helyközi szolgálati helyre történő utazás költségeinek megtérítése nettó 100 százalékra emelkedett, emellett elszámolhatóvá vált a vármegyebérlet és az országbérlet is. A gépjárművel történő közlekedés esetében a kilométerenkénti költségtérítés 30 forintra nőtt.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők számára a munkáltatói hozzájárulás összege megduplázódott, havi bruttó 14 200 forintra emelkedve. Kedvezően módosultak a 10 év alatti gyermekek után járó SZÉP-kártya-juttatás szabályai is: a támogatás tartós külföldi szolgálat, illetve év közbeni jogviszony-változás esetén is teljes összegben jár.

Külszolgálat, lakhatás és nyugállomány

A külföldi katonai missziókban szolgálók külszolgálati ellátmánya 10 százalékkal nőtt. A lakhatást segítő támogatások körében a törlesztési támogatás maximális összege bruttó 1 millió forintra emelkedett, a lakhatási hozzájárulás elérheti a bruttó 750 ezer forintot, míg a vásárlási és építési célú munkáltatói kölcsön felső határa bruttó 10 millió forint lett.

A miniszter kitért arra is, hogy a nyugállományúakról való gondoskodás részeként az idősotthoni elhelyezéshez nyújtott honvédségi támogatás maximális összege 5 millió forintra nőtt.