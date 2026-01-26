Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Izrael kulcsszereplő a Közel-Keleten és Magyarország számára is meghatározó partner

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy történelmi jelentőségű tárgyalást folyatott Izraelben.

Tel-Avivban tárgyalt a honvédelmi miniszter, ahol az izraeli Védelmi Minisztériumban kapott átfogó tájékoztatást a Közel-Kelet aktuális biztonsági helyzetéről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Izrael nemcsak a térség meghatározó katonai és politikai szereplője, hanem Magyarország egyik kiemelt stratégiai partnere is, ezért a közel-keleti fejlemények közvetlen hatással vannak hazánk biztonságára. Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország biztonsága szempontjából is meghatározó, hogy a Közel-Keleten mi történik

Izrael a Közel-Kelet meghatározó szereplője, és hazánk kiemelt partnere! Tel-Avivban vagyunk, a Védelmi Minisztériumban”

- fogalmazott a honvédelmi miniszter a videós Facebook-bejegyzésében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte a találkozó szimbolikus jelentőségét is:

Most a magyar zászló áll az izraeli zászló mellett, ami jól mutatja a két ország közötti szoros együttműködést.”

A miniszter elmondása szerint az izraeli védelmi miniszterrel folytatott egyeztetésen részletes tájékoztatást kaptak a térség biztonsági kihívásairól.

Nagyon fontos tájékoztatást kaptunk az egész közel-keleti helyzetről, a Gázát, Iránt érintő nemzetközi viszonyokról, az izraeli hadsereg állapotáról és terveiről”

- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majg hangsúlyozta, hogy mindez nem pusztán külpolitikai jelentőségű kérdés, hanem Magyarország biztonságát is közvetlenül érinti.

Ez fontos nekünk is, hiszen Magyarország biztonsága szempontjából is meghatározó, hogy a Közel-Keleten mi történik”

- fogalmazott a miniszter.