Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Izrael kulcsszereplő a Közel-Keleten és Magyarország számára is meghatározó partner

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy történelmi jelentőségű tárgyalást folyatott Izraelben.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország biztonsága szempontjából is meghatározó, hogy a Közel-Keleten mi történik
Izrael a Közel-Kelet meghatározó szereplője, és hazánk kiemelt partnere! Tel-Avivban vagyunk, a Védelmi Minisztériumban”
- fogalmazott a honvédelmi miniszter a videós Facebook-bejegyzésében.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte a találkozó szimbolikus jelentőségét is:
Most a magyar zászló áll az izraeli zászló mellett, ami jól mutatja a két ország közötti szoros együttműködést.”
A miniszter elmondása szerint az izraeli védelmi miniszterrel folytatott egyeztetésen részletes tájékoztatást kaptak a térség biztonsági kihívásairól.
Nagyon fontos tájékoztatást kaptunk az egész közel-keleti helyzetről, a Gázát, Iránt érintő nemzetközi viszonyokról, az izraeli hadsereg állapotáról és terveiről”
- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majg hangsúlyozta, hogy mindez nem pusztán külpolitikai jelentőségű kérdés, hanem Magyarország biztonságát is közvetlenül érinti.
Ez fontos nekünk is, hiszen Magyarország biztonsága szempontjából is meghatározó, hogy a Közel-Keleten mi történik”
- fogalmazott a miniszter.