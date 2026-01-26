Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt az orosz hírszerzés főnöke: az, amit mondott, mindenkit sokkolt

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a közel-keleti béke az egész világ stabilitását meghatározza. A honvédelmi miniszter Izraelbe utazik, ahol védelmi és katonai együttműködésről tárgyal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovnicky KristófIzraelhonvédelmi miniszter

A közel-keleti béke az egész világ stabilitását meghatározza, és Magyarország szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter indulása előtt.

Hódmezővásárhely, 2026. január 20.Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában 2026 január 20-án.MTI/Oláh Tamás
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország számára fontos, hogy a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen, mivel a közel-keleti folyamatok globális hatással bírnak. Ennek jegyében Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izraelbe utazik, ahol az izraeli védelmi miniszterrel folytat tárgyalásokat.

A megbeszélések középpontjában a kétoldalú katonai együttműködés, a védelemipar, valamint a védelmi technológiák fejlődése áll. A honvédelmi miniszter szerint ezek a területek hosszú távon is meghatározzák a magyar–izraeli kapcsolatok irányát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: A magyar fél a jövőben is minden erővel folytatja a munkát annak érdekében, hogy a térségben erősödjön a biztonság, és a közel-keleti béke hozzájáruljon a nemzetközi stabilitáshoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!