A közel-keleti béke az egész világ stabilitását meghatározza, és Magyarország szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter indulása előtt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország számára fontos, hogy a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen, mivel a közel-keleti folyamatok globális hatással bírnak. Ennek jegyében Szalay-Bobrovniczky Kristóf Izraelbe utazik, ahol az izraeli védelmi miniszterrel folytat tárgyalásokat.

A megbeszélések középpontjában a kétoldalú katonai együttműködés, a védelemipar, valamint a védelmi technológiák fejlődése áll. A honvédelmi miniszter szerint ezek a területek hosszú távon is meghatározzák a magyar–izraeli kapcsolatok irányát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: A magyar fél a jövőben is minden erővel folytatja a munkát annak érdekében, hogy a térségben erősödjön a biztonság, és a közel-keleti béke hozzájáruljon a nemzetközi stabilitáshoz.