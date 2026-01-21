Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Letettük a világ első Lynx kiképzőközpontjának az alapkövét

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Lynx hódmezővásárhelyi szimulációs kiképzőközpontjának az alapkőletételén hangsúlyozta, hogy minden olyan fejlesztés, amely a békét és a biztonságot erősíti, nem pusztán beruházás, hanem garancia Magyarország számára.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a Lynx bevezetésében és alkalmazásában is vezető szerepet tölt be
A technika önmagában nem elég, a hightech eszközöket jól kiképzett, felkészült katonák teszik valódi erővé”
- mondta honvédelmi miniszter, kiemelve, hogy az új központ célja éppen ez, a legmodernebb eszközök és a legmagasabban képzett állomány találkozása által.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott arra is, hogy az elmúlt négyéves ciklusban fejlődött a leglátványosabban a Magyar Honvédség a rendszerváltozás óta. Kiemelte:
A korábbi időszakok fontos előkészítő munkája után ebben a ciklusban érkeztek meg tömegesen azok az eszközök, amelyek mára valódi katonai képességgé épülnek. A haderőfejlesztési program keretében lecserélték a rossz állapotú, elavult szovjet technikát. Új helikopterek, repülőgépek, harckocsik, tüzérségi eszközök és harcjárművek álltak rendszerbe, miközben a személyi állomány és az infrastruktúra is jelentős fejlődésen ment keresztül.”
A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kategóriájában legmodernebb KF41 Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművet a Magyar Honvédség elsőként rendszeresítette a világon. Az eszköz a német Rheinmetall terméke, amelyet a zalaegerszegi gyárban állítanak elő, és amely iránt azóta más országok – köztük Olaszország és Románia – is érdeklődést mutattak. Magyarország a Lynx bevezetésében, alkalmazásában és a hozzá kapcsolódó képességek kiépítésében vezető szerepet tölt be.
A tervek szerint 2027 elejére elkészülő hódmezővásárhelyi szimulációs központ lehetővé teszi, hogy a harcjárművezetők, irányzók és parancsnokok laboratóriumi körülmények között, az eszközök felesleges igénybevétele nélkül készüljenek fel, és gyakorolják az együttműködést"
hangsúlyozta a miniszter, aki szerint ez nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is jelentős, hiszen a Rheinmetall fontos befektető Magyarországon.
Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese arról beszélt az alapkőletételkor, hogy a 2016-ban indult haderőfejlesztési program egyik kulcscélja a nehézdandár-képesség felépítése volt.
A technikai eszközök beérkezése mellett az állomány kiképzése, az új harceljárások kialakítása és a korszerű infrastruktúra megteremtése is folyamatosan zajlik. Hódmezővásárhelyen új telephely, javítóműhelyek és kiszolgáló létesítmények épültek, amelyek minden igényt kielégítenek”
- mondta el Kajári Ferenc altábornagy.