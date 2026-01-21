Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Letettük a világ első Lynx kiképzőközpontjának az alapkövét

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Lynx hódmezővásárhelyi szimulációs kiképzőközpontjának az alapkőletételén hangsúlyozta, hogy minden olyan fejlesztés, amely a békét és a biztonságot erősíti, nem pusztán beruházás, hanem garancia Magyarország számára.

A Magyar Honvédség letette Hódmezővásárhelyen a világ első Lynx szimulációs kiképzőközpontjának alapkövét, amely a Magyar Honvédség ütőképességét és a magyar emberek biztonságát szolgálja. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az alapkőletételkor azt emelte ki, hogy egy veszélyekkel teli, bizonytalan világban nem elég reagálni a kihívásokra, hanem előre kell gondolkodni, készülni és építkezni. Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a Lynx bevezetésében és alkalmazásában is vezető szerepet tölt be

A technika önmagában nem elég, a hightech eszközöket jól kiképzett, felkészült katonák teszik valódi erővé”

- mondta honvédelmi miniszter, kiemelve, hogy az új központ célja éppen ez, a legmodernebb eszközök és a legmagasabban képzett állomány találkozása által.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott arra is, hogy az elmúlt négyéves ciklusban fejlődött a leglátványosabban a Magyar Honvédség a rendszerváltozás óta. Kiemelte:

A korábbi időszakok fontos előkészítő munkája után ebben a ciklusban érkeztek meg tömegesen azok az eszközök, amelyek mára valódi katonai képességgé épülnek. A haderőfejlesztési program keretében lecserélték a rossz állapotú, elavult szovjet technikát. Új helikopterek, repülőgépek, harckocsik, tüzérségi eszközök és harcjárművek álltak rendszerbe, miközben a személyi állomány és az infrastruktúra is jelentős fejlődésen ment keresztül.”

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kategóriájában legmodernebb KF41 Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművet a Magyar Honvédség elsőként rendszeresítette a világon. Az eszköz a német Rheinmetall terméke, amelyet a zalaegerszegi gyárban állítanak elő, és amely iránt azóta más országok – köztük Olaszország és Románia – is érdeklődést mutattak. Magyarország a Lynx bevezetésében, alkalmazásában és a hozzá kapcsolódó képességek kiépítésében vezető szerepet tölt be.

A tervek szerint 2027 elejére elkészülő hódmezővásárhelyi szimulációs központ lehetővé teszi, hogy a harcjárművezetők, irányzók és parancsnokok laboratóriumi körülmények között, az eszközök felesleges igénybevétele nélkül készüljenek fel, és gyakorolják az együttműködést"

hangsúlyozta a miniszter, aki szerint ez nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is jelentős, hiszen a Rheinmetall fontos befektető Magyarországon.