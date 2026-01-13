Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

Olvasta?

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Fidesz biztos választás a béke mellett

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a kormány 16 éve következetesen teljesíti vállalásait, és továbbra sem engedi, hogy a brüsszeli háborúpárti politika a magyar családok kárára menjen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
honvédelmi miniszterkormányszalay - bobrovniczky kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán értékelte a kormány eddigi munkáját és a jelenlegi nemzetközi helyzetet. A miniszter szerint a polgári kormány számára az adott szó kötelez, ezért az elmúlt 16 évben minden vállalását teljesítette az emberek felé.

Kecskemét, 2025. december 15.Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység Blokk 69 visszafogadó ünnepségén a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán 2025. december 15-én.MTI/Bús Csaba
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte: a baloldali kormányok időszaka után pénzügyi stabilitást teremtettek, és egymillió új munkahely jött létre Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági megerősödés mellett a kormány a migrációs válság idején is határozottan lépett fel, megvédve az ország határait és a magyar emberek biztonságát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Büszkék vagyunk sportolóinkra


A honvédelmi miniszter szerint mindennek eredményeként Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. Megfogalmazása szerint a biztonság nem elvont fogalom, hanem a családok mindennapi életének alapja.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a háborús helyzetre reagálva egyértelművé tette: Magyarország nemet mond a háborúra. Úgy fogalmazott, nem engedik, hogy a brüsszeli háborúpárti politika következményeit a magyar családok viseljék.
A miniszter bejegyzése végén hangsúlyozta: a kormány a jövőben is teljesíti vállalásait, és Magyarország továbbra is a béke útján marad.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!