Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Fidesz biztos választás a béke mellett

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán értékelte a kormány eddigi munkáját és a jelenlegi nemzetközi helyzetet. A miniszter szerint a polgári kormány számára az adott szó kötelez, ezért az elmúlt 16 évben minden vállalását teljesítette az emberek felé.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte: a baloldali kormányok időszaka után pénzügyi stabilitást teremtettek, és egymillió új munkahely jött létre Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági megerősödés mellett a kormány a migrációs válság idején is határozottan lépett fel, megvédve az ország határait és a magyar emberek biztonságát.