Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Fidesz biztos választás a béke mellett

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán értékelte a kormány eddigi munkáját és a jelenlegi nemzetközi helyzetet. A miniszter szerint a polgári kormány számára az adott szó kötelez, ezért az elmúlt 16 évben minden vállalását teljesítette az emberek felé.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte: a baloldali kormányok időszaka után pénzügyi stabilitást teremtettek, és egymillió új munkahely jött létre Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági megerősödés mellett a kormány a migrációs válság idején is határozottan lépett fel, megvédve az ország határait és a magyar emberek biztonságát.
A honvédelmi miniszter szerint mindennek eredményeként Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. Megfogalmazása szerint a biztonság nem elvont fogalom, hanem a családok mindennapi életének alapja.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a háborús helyzetre reagálva egyértelművé tette: Magyarország nemet mond a háborúra. Úgy fogalmazott, nem engedik, hogy a brüsszeli háborúpárti politika következményeit a magyar családok viseljék.
A miniszter bejegyzése végén hangsúlyozta: a kormány a jövőben is teljesíti vállalásait, és Magyarország továbbra is a béke útján marad.