Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség segít, senki sem maradhat tűzifa nélkül

A tartós hideg időjárás miatt a Magyar Honvédség is részt vállal a lakosság védelmében. Erről számolt be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hangsúlyozva, hogy a honvédség nemcsak a haza védelmében, hanem krízishelyzetekben is készen áll a segítségnyújtásra.

A honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a rendkívüli hideg miatt a Magyar Honvédség is bekapcsolódott a szociális tűzifa kiszállításába. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közlése szerint több mint 160 katona és 30 katonai teherautó dolgozik azon, hogy a legrászorultabb településekre időben és biztonságosan érkezzen meg a tüzelőanyag. Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A honvédség tűzifát szállító teherautói már úton vannak

A Magyar Honvédség segít – a hideg nem enged, mi felkészültünk! Senki sem maradhat tűzifa nélkül”

– fogalmazott a miniszter a Facebook-bejegyzésében. Mint írta, a honvédség kijelölt állománya aktívan részt vesz a szociális tűzifa eljuttatásában, különösen azokban a térségekben, ahol a hideg és a rászorultság egyszerre jelent súlyos terhet.

A művelet jelenleg Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéket érinti. Ezekben a térségekben több mint 160 katona és 30 katonai teherautó biztosítja, hogy a tüzelőanyag szervezetten, ütemezetten és biztonságosan megérkezzen a településekre”

– közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A feladat végrehajtásában több honvédségi alakulat vesz részt. A honvédelmi tárca tájékoztatása szerint bekapcsolódott az MH Lahner György 2. Ellátóezred, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kaposvári zászlóalja, valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred, az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred is.

A művelet irányítását az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság végzi, amely összehangolja az érintett alakulatok munkáját és a szállítási feladatokat. Az ellátóezred öt teherautója már úton van, és csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre érkezik meg az első szállítmány tüzelőanyag.