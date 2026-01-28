Hírlevél
Ukrajnai sajtóhírek szerint egy esetleges kormányváltás után magyar harci repülőgépek is Ukrajnába kerülhetnének, amivel Magyarország belesodródna a háborúba. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint ez a 2026-os választás egyik legfontosabb tétje, és világossá tette: amíg ő a tárca vezetője, Magyarország nem vesz részt mások háborújában.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnali reakcióban utasította vissza azokat az ukrán sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint Magyarország harci repülőgépeket adhatna át Ukrajnának egy esetleges politikai fordulat után. A miniszter hangsúlyozta: ezek a hírek egyértelműen azt mutatják, milyen elvárások fogalmazódnak meg Magyarországgal szemben egy Fidesz-vereség esetén.

Budapest, 2025. szeptember 12. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Honvédelmi Minisztérium és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) együttműködési megállapodásának aláírásán a zsidó vallási szervezet Síp utcai székházában 2025. szeptember 12-én. A keretmegállapodás az első és a második világháborúban hősi halált halt zsidó katonák és munkaszolgálatosok emlékének megőrzését szolgálja. MTI/Kocsis Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető szerint a választások valódi tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e békepárti álláspontját, vagy belesodródik az orosz–ukrán háborúba.

„Amíg én honvédelmi miniszter vagyok”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyértelműen fogalmazott: Amíg ő tölti be a honvédelmi miniszteri posztot, Magyarországról sem fegyver, sem harci repülőgép, sem katona, sem pénz nem megy az ukrajnai háborúba. Mint mondta, Magyarország nem vesz részt mások háborújában, és ebből az álláspontból nem engednek.

Tiszások, sorakozó! Az ukránok szemet vetettek a magyar harci gépekre

 

A miniszter szerint azok a politikai erők, amelyek kormányra kerülve kiszolgálnák a külső elvárásokat, mindent megtennének azért, hogy Magyarországot bevonják a konfliktusba.

A békepolitika folytatása

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: A kormány álláspontja változatlan, Magyarország a béke oldalán áll. A békéhez erő kell, ezért folytatják a honvédség fejlesztését és a védelmi képességek erősítését, de kizárólag Magyarország biztonságának érdekében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a következő időszakban is világos és egyértelmű válaszokat kell adni minden olyan felvetésre, amely Magyarország háborúba sodrását célozza.

 

