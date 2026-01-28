Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnali reakcióban utasította vissza azokat az ukrán sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint Magyarország harci repülőgépeket adhatna át Ukrajnának egy esetleges politikai fordulat után. A miniszter hangsúlyozta: ezek a hírek egyértelműen azt mutatják, milyen elvárások fogalmazódnak meg Magyarországgal szemben egy Fidesz-vereség esetén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A tárcavezető szerint a választások valódi tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e békepárti álláspontját, vagy belesodródik az orosz–ukrán háborúba.

„Amíg én honvédelmi miniszter vagyok”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyértelműen fogalmazott: Amíg ő tölti be a honvédelmi miniszteri posztot, Magyarországról sem fegyver, sem harci repülőgép, sem katona, sem pénz nem megy az ukrajnai háborúba. Mint mondta, Magyarország nem vesz részt mások háborújában, és ebből az álláspontból nem engednek.