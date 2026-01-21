Szalay-Bobrovniczky: Több száz katona segít a tűzifa eljuttatásában a rászorulókhoz

Hírlevél
Országosan több mint 400 katona, csaknem 3200 köbméter tűzifát juttatott el, több mint 2500 címre – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A miniszter kiemelte: a feladatok végrehajtását kéttucatnyi lánctalpas, valamint mintegy 200 kerekes technikai eszköz segíti, biztosítva a hatékony és folyamatos ellátást akár nehezen megközelíthető területeken is.

Miskolc, 2026. január 8. A rendkívüli téli időjárás miatt segítségnyújtásra átcsoportosított Leopard 2A4HU harcjárművek Miskolcon 2026. január 8-án. A Magyar Honvédség parancsnokságai és alakulatai utasítást kaptak arra, hogy a rendkívüli hóhelyzetben segítsenek a bajba jutott embereknek, járműveknek. MTI/Vajda János
A rendkívüli téli időjárás miatt segítségnyújtásra átcsoportosított Leopard 2A4HU harcjárművek Miskolcon, 2026. január 8-án (Fotó: MTI/Vajda János)

A hatékony és folyamatos ellátás érdekében a Honvédség jelentős technikai erőforrásokat mozgósított.

Jelenleg a katonák 16 vármegyében teljesítenek szolgálatot, és folyamatosan részt vesznek a tüzelőanyag eljuttatásában. Ahogyan tavaly az árvízi védekezés során, úgy a szokásosnál hidegebb téli időszakban is ott van a Magyar Honvédség mindenütt, ahol a lakosság támogatásához katonai segítségre van szükség – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

