Szalay-Bobrovniczky: Több száz katona segít a tűzifa eljuttatásában a rászorulókhoz

Országosan több mint 400 katona, csaknem 3200 köbméter tűzifát juttatott el, több mint 2500 címre – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A miniszter kiemelte: a feladatok végrehajtását kéttucatnyi lánctalpas, valamint mintegy 200 kerekes technikai eszköz segíti, biztosítva a hatékony és folyamatos ellátást akár nehezen megközelíthető területeken is.
A hatékony és folyamatos ellátás érdekében a Honvédség jelentős technikai erőforrásokat mozgósított.
Jelenleg a katonák 16 vármegyében teljesítenek szolgálatot, és folyamatosan részt vesznek a tüzelőanyag eljuttatásában. Ahogyan tavaly az árvízi védekezés során, úgy a szokásosnál hidegebb téli időszakban is ott van a Magyar Honvédség mindenütt, ahol a lakosság támogatásához katonai segítségre van szükség – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
