Szalay-Bobrovniczky: Több száz katona segít a tűzifa eljuttatásában a rászorulókhoz

A miniszter kiemelte: a feladatok végrehajtását kéttucatnyi lánctalpas, valamint mintegy 200 kerekes technikai eszköz segíti, biztosítva a hatékony és folyamatos ellátást akár nehezen megközelíthető területeken is.

A rendkívüli téli időjárás miatt segítségnyújtásra átcsoportosított Leopard 2A4HU harcjárművek Miskolcon, 2026. január 8-án (Fotó: MTI/Vajda János)

A hatékony és folyamatos ellátás érdekében a Honvédség jelentős technikai erőforrásokat mozgósított.

Jelenleg a katonák 16 vármegyében teljesítenek szolgálatot, és folyamatosan részt vesznek a tüzelőanyag eljuttatásában. Ahogyan tavaly az árvízi védekezés során, úgy a szokásosnál hidegebb téli időszakban is ott van a Magyar Honvédség mindenütt, ahol a lakosság támogatásához katonai segítségre van szükség – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.