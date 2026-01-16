Világos brüsszeli forgatókönyv rajzolódik ki: többkulcsos adó, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése, a családi adórendszer felszámolása, a magyar vállalkozások támogatásának megszüntetése és a bank- valamint multiadók kivezetése. A cél egyértelmű: fizessenek a magyarok – figyelmeztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky kemény üzenetet küldött a brüsszeli elitnek: Magyarország nem fog fizetni (Fotó: MTI /Bodnár Boglárka)

A titkos terv kiszivárgott

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról írt: Brüsszel pénzt akar, sok pénzt, és ehhez megszorításokon, adóemeléseken át vezet az út. A bejegyzés szerint a Tisza Párt sem titkolja sokáig az együttműködést: Tarr Zoltán alelnök több alkalommal is elismerte, hogy vannak olyan terveik, amelyekről nem beszélhetnek nyíltan, „mert akkor megbuknának”.