Brüsszel megszorításokat és adóemeléseket akar Magyarországon, a számlát pedig a magyar családokkal fizettetné meg. A kormány szerint ebben a tervben a Tisza Párt is partner – figyelmeztet Szalay-Bobrovniczky.
Világos brüsszeli forgatókönyv rajzolódik ki: többkulcsos adó, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése, a családi adórendszer felszámolása, a magyar vállalkozások támogatásának megszüntetése és a bank- valamint multiadók kivezetése. A cél egyértelmű: fizessenek a magyarok – figyelmeztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky kemény üzenetet küldött a brüsszeli elitnek: Magyarország nem fog fizetni  (Fotó: MTI /Bodnár Boglárka)

A titkos terv kiszivárgott

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról írt: Brüsszel pénzt akar, sok pénzt, és ehhez megszorításokon, adóemeléseken át vezet az út. A bejegyzés szerint a Tisza Párt sem titkolja sokáig az együttműködést: Tarr Zoltán alelnök több alkalommal is elismerte, hogy vannak olyan terveik, amelyekről nem beszélhetnek nyíltan, „mert akkor megbuknának”.

A Tisza Párt saját maga vallotta be, hogy megszorításokra készül, csak ezt a választásokig megpróbálja eltitkolni

Magyarország válasza: nem

A kormány álláspontja szerint azonban a titok csak addig titok, amíg őrzik: 

A Tisza szakértői sorban kifecsegték: súlyos megszorításokat és adóemeléseket terveznek, pont úgy, ahogyan Brüsszel azt elvárja a párttól.

 A miniszter élesen fogalmaz: az ukrán háború finanszírozása feneketlen pénznyelő, amelyhez újabb és újabb forrásokat keresnek. A válasz erre határozott nem. A kormány nemzeti petíciót indít, és világossá teszi: 

Ez a pénz a magyaroké, a magyar családoké, fiataloké és nyugdíjasoké, nem Brüsszelé és nem Ukrajnáé.”

 Az üzenet egyértelmű: nem fizetünk Brüsszelnek, nem adunk pénzt a háborúra, és nem hagyjuk, hogy kifosszák Magyarországot.

