Világos brüsszeli forgatókönyv rajzolódik ki: többkulcsos adó, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése, a családi adórendszer felszámolása, a magyar vállalkozások támogatásának megszüntetése és a bank- valamint multiadók kivezetése. A cél egyértelmű: fizessenek a magyarok – figyelmeztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A titkos terv kiszivárgott
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról írt: Brüsszel pénzt akar, sok pénzt, és ehhez megszorításokon, adóemeléseken át vezet az út. A bejegyzés szerint a Tisza Párt sem titkolja sokáig az együttműködést: Tarr Zoltán alelnök több alkalommal is elismerte, hogy vannak olyan terveik, amelyekről nem beszélhetnek nyíltan, „mert akkor megbuknának”.
Magyarország válasza: nem
A kormány álláspontja szerint azonban a titok csak addig titok, amíg őrzik:
A Tisza szakértői sorban kifecsegték: súlyos megszorításokat és adóemeléseket terveznek, pont úgy, ahogyan Brüsszel azt elvárja a párttól.”
A miniszter élesen fogalmaz: az ukrán háború finanszírozása feneketlen pénznyelő, amelyhez újabb és újabb forrásokat keresnek. A válasz erre határozott nem. A kormány nemzeti petíciót indít, és világossá teszi:
Ez a pénz a magyaroké, a magyar családoké, fiataloké és nyugdíjasoké, nem Brüsszelé és nem Ukrajnáé.”
Az üzenet egyértelmű: nem fizetünk Brüsszelnek, nem adunk pénzt a háborúra, és nem hagyjuk, hogy kifosszák Magyarországot.