Magyarország politikája ma már nem kivétel, hanem követendő példa. Ha az Amerikai Egyesült Államok elnöke üzen, annak súlya van, és ha Magyarországra készül, annak jelentősége van. Donald Trump amerikai elnök levelet írt Orbán Viktornak. Kitér a közöttünk lévő kapcsolatokra, és támogatja Orbán Viktort a választási kampányában. Szeretettel várjuk Trump elnök urat Magyarországon! – mondja Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország politikája ma már nem kivétel, hanem követendő példa (Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség)

Mint korábban beszámoltunk róla, Donald Trump Magyarországra érkezhet Orbán Viktor meghívására. A látogatás előkészítése már zajlik. Donad Trump levélében pontosan ezt írta:

„Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Köszönöm levelét és a meleg hangvételű gondolatokat, amelyeket a legutóbbi, Fehér Házban történt találkozónk kapcsán osztott meg. Örömömre szolgált, hogy vendégül láthattam Önt és delegációját az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorának megünneplésére. Várom az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energia és az illegális migráció területén.

Az Ön bátor vezetése példaként szolgál a világ többi része számára. Ön mindig szilárdan kiállt azon elvek védelmében, amelyek Magyarországot olyan nagyszerű hellyé teszik – a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika csodálja az ilyen fajta bátorságot.

Hálás vagyok a magyarországi látogatásra szóló meghívásáért. Csapatom keresni fogja Önt az időbeosztásommal kapcsolatban. Még egyszer köszönöm barátságát és támogatását. Sok szerencsét kívánok magyarországi választási kampányához is!”