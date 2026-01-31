Szánthó Miklós: A jobboldal békés magyar jövőt akar építeni, nem az ukrán háborút finanszírozni

Szánthó Miklós a közösségi oldalán is megosztott elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy a hatvani háborúellenes gyűlés után a nemzeti petíciónak már egy jóval önmagán túlmutató jelentősége lett.

A hatvani Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűléséről közölt gyors elemzésében az Alapjogokért Központ főigazgatója azt emelte ki, hogy a jobboldal stratégiai célja a békés magyar jövő építése, nem pedig az ukrajnai háború finanszírozása. Szánthó Miklós szerint Hatvanban világossá vált, hogy a nemzeti petíció egy geopolitikai jelentőségű válasz az egyre erősödő brüsszeli nyomásra. Fotó: Havran Zoltán

Szánthó Miklós szerint a nemzeti petíció egy össztársadalmi békereakció a háborús brüsszeli akaratra



A nemzeti petíció kiszélesíti a kormány legitimációját, mert ha minél többen küldik vissza, akkor a háború, Ukrajna gyorsított csatlakozásának vagy a rezsicsökkentés felszámolásának elutasítása nem pusztán kormányzati álláspont lesz, hanem össztársadalmi békereakció a háborús brüsszeli akaratra”

- írta az Alapjogokért Központ vezetője.

Értékelése szerint a külpolitika világszerte belpolitikává vált, a brüsszeli háborúpárti döntések pedig „pillangóhatást” indítanak el, mivel egy rossz döntés újabb és újabb hibákhoz vezet.

A miniszterelnök telt házas hatvani beszédére utalva Szánthó kiemelte:

Ukrajna elhibázott támogatási koncepciójának része az orosz energiáról való teljes leválás terve, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. Olcsó orosz gáz nélkül nincs rezsicsökkentés.”

A főigazgató szerint ennek a nyertesei a globális energialobbinak azok a szereplői lennének, akik a Tisza környékén is megjelentek. Mindez pedig arra utal, hogy a magyarországi baloldal nem a magyar, hanem a globális érdekeket követi.

Az elemzés szerint a rezsicsökkentés kérdése nem választható le sem a háborúról, sem Ukrajna gyorsított uniós felvételéről. Szánthó Miklós rámutatott:

Az eddig és ezután Ukrajnának folyósítandó eurószázmilliárdok – az Egyesült Államok „Ukrajna-projektről” való lecsatlakozása után – lényegében az európai adófizetőkre hárulnának, és ez a logika köszön vissza a Tisza megszorításokat sejtető csomagja mögött is.”

Összegzésében Szánthó Miklós végül leszögezte:

A jobboldal stratégiai célja, hogy a magyar jövőt építse, ne az ukránt finanszírozza. Ennek része a rezsicsökkentés megvédése, a háborúból való kimaradás és azok távol tartása a kormányzástól, akik idegen érdekekért cserébe feláldoznák a magyar családok biztonságát."

Szánthó Miklós szerint ez az álláspont csak azoktól hiteles, akik korábban is következetesen ezt képviselték – azokkal szemben viszont különösen kockázatos: