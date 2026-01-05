A 63 sajtóorgánum előtt tartott, 2,5 órás nemzetközi sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök megint tanújelét adta, hogy egyike a rendkívül kevés, stratégiai gondolkodással rendelkező vezető politikusnak a nyugati civilizációban – írta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója hétfőn.

Szánthó Miklós: A háborús veszélyek korában a magyar jobboldal a biztonságos pont

Fotó: Szánthó Miklós/Facebook

A főigazgató annak kapcsán tette közzé írását, hogy Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott hétfőn. Szánthó Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor tényszerűen írta le a szemünk előtt zajló a globális folyamatot:

Donald Trump hivatalba lépésével új világ van, új szabályok jönnek.

Ennek jelentős állomása, hogy 2025-ben lezárult a liberális rend időszaka, 2026-tól beköszönt a „nemzetek korszaka”, melynek Magyarország már 2010 óta előhírnöke.

Ráadásul ez a világrendszerváltás háborúk és veszélyek közepette zajlik,

a nemzetközi jog már formálisan sem irányadó a nagyhatalmak döntéseiben.

Ezért a Magyarország (és a hozzá hasonló országok) szempontjából kiemelten fontos, képes-e ebből kimaradni, biztonságos hely marad-e, vagy belesodródik a háborúkba és maga is a veszély részévé válik – tette hozzá.

Szánthó Miklós: Brüsszel Ukrajna oldalán háborúba akar menni Oroszország ellen

A főigazgató rámutatott:

Brüsszel ezt a világrendszerváltást nem mérte fel és nem is érti meg, így nem is alkalmazkodik hozzá.

Saját érdekei érvényesítése helyett két szláv ország konfliktusát a sajátjának tekinti, ezért Ukrajna oldalán háborúba akar menni Oroszország ellen és hadigazdaságra állítja át Európát – tette hozzá.