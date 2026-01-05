A háborús veszélyek korában a magyar jobboldal a biztonságos pont

A 63 sajtóorgánum előtt tartott, 2,5 órás nemzetközi sajtótájékoztatóján a magyar miniszterelnök megint tanújelét adta, hogy egyike a rendkívül kevés, stratégiai gondolkodással rendelkező vezető politikusnak a nyugati civilizációban – írta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója hétfőn.
A főigazgató annak kapcsán tette közzé írását, hogy Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott hétfőn. Szánthó Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor tényszerűen írta le a szemünk előtt zajló a globális folyamatot:
Donald Trump hivatalba lépésével új világ van, új szabályok jönnek.
Ennek jelentős állomása, hogy 2025-ben lezárult a liberális rend időszaka, 2026-tól beköszönt a „nemzetek korszaka”, melynek Magyarország már 2010 óta előhírnöke.
Ráadásul ez a világrendszerváltás háborúk és veszélyek közepette zajlik,
a nemzetközi jog már formálisan sem irányadó a nagyhatalmak döntéseiben.
Ezért a Magyarország (és a hozzá hasonló országok) szempontjából kiemelten fontos, képes-e ebből kimaradni, biztonságos hely marad-e, vagy belesodródik a háborúkba és maga is a veszély részévé válik – tette hozzá.
Szánthó Miklós: Brüsszel Ukrajna oldalán háborúba akar menni Oroszország ellen
A főigazgató rámutatott:
Brüsszel ezt a világrendszerváltást nem mérte fel és nem is érti meg, így nem is alkalmazkodik hozzá.
Saját érdekei érvényesítése helyett két szláv ország konfliktusát a sajátjának tekinti, ezért Ukrajna oldalán háborúba akar menni Oroszország ellen és hadigazdaságra állítja át Európát – tette hozzá.
Szánthó Miklós felhívta ezzel kapcsolatban a figyelmet arra, hogy a miniszterelnök ezt a logikát nevezte „brüsszeli útnak”.
Ezzel szemben van a realizmuson, a józan észen és a nemzeti érdek beazonosításán alapuló „magyar út”,
mely a békét tekinti elsőrangú célnak, békegazdaságot üzemeltet, ennek érdekében pedig (családi) adókedvezményekkel és béremelésekkel működő munkaalapú társadalmat épít, melynek fontos része az energiabiztonság és a migrációmentesség – vázolta Szánthó.
A magyarországi baloldalon régóta érvényesülő mintázatot követve
a Tisza viszont most is a külföldi elvárásokat, a brüsszeli utat tekinti irányadónak, melynek „politikai garanciája” anyapártja, az Ukrajna-, háború-, migráció-, és méregzöldpárti koalíciót vezető Európai Néppárt,
s melynek ára az adóemelések és a megszorítások lennének – hangsúlyozta.
A háborúk korában tehát a brüsszeli út, melyet a Tisza követ, a veszélyes jelenbe és a bizonytalan jövőbe vezet, míg a jobboldal által képviselt magyar út a békés jelent és a kiszámítható, biztonságos jövőt mutatja fel”
– szögezte le Szánthó Miklós.