Európai lázadás az energiaembargó ellen – Brüsszel mégis átnyomta

A Századvég legfrissebb európai uniós közvélemény-kutatása arra hívja fel a figyelmet, hogy az orosz energiahordozók teljes kivezetését célzó brüsszeli rendelet nagyon komoly ellenállást vált ki az Európai Unióban. Bár Magyarország és Szlovákia ellene szavazott, az Európai Bizottság minősített többséggel elfogadtatta azt a határozat tervezetet, amely a következő időszakban teljes mértékben megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot az EU-ban.

Az Európai Bizottság orosz olaj- és gáztilalomra vonatkozó terve nemcsak jogi és szuverenitási aggályokat vet fel, hanem szembe megy az európai polgárok akaratával is. A Századvég friss Európa Projekt-kutatása szerint az uniós lakosság relatív többsége nem támogatja a teljes orosz energia embargót, Magyarországon pedig különösen erős az elutasítás. Kép: Századvég

A Századvég kutatásai alapján Brüsszel energiapolitikája szembemegy a tagállamok és az európai polgárok akaratával

A Századvég Európa Projekt-kutatásának legfrissebb adatai világossá teszik, hogy Brüsszel energiapolitikai iránya nem találkozik az európaiak elvárásaival. Az uniós polgárok 45 százaléka nem ért egyet a teljes orosz energiaembargóval, ami relatív többséget jelent az ellenzők oldalán. Az EU-tagállamok mintegy kétharmadában legalább a relatív többség elutasítja az intézkedést.

Mindössze három olyan ország van – Lengyelország, Litvánia és Észtország –, ahol az abszolút többség támogatja a brüsszeli energiatilalmat. Ezzel szemben számos tagállamban kifejezetten erős az ellenállás. Az elutasítás aránya:

Szlovéniában eléri a 68 százalékot,

Görögországban 65 százalékot,

míg Cipruson, Bulgáriában és Magyarországon egyaránt 62 százalékot.

A lakossági vélemények mögött részben az intézkedés várható következményei állnak. Magyarországon például a Századvég számításai szerint az orosz energiahordozók teljes kivezetése a jelenlegihez képest akár három és félszeresére növelhetné a háztartások rezsiköltségeit, miközben a benzin literenkénti ára ezer forint fölé emelkedne.

Nem véletlen, hogy a magyar és a szlovák kormány már jelezte: jogi úton támadják meg a brüsszeli döntést. A Századvég kutatása alapján ugyanis egyértelműnek látszik, hogy az energiatilalom nemcsak gazdaságilag kockázatos és szuverenitássértő, hanem politikailag is elszakadt az európai polgárok többségének akaratától.

Az orosz olaj teljes embargóára vonatkozó felmérés kapcsán a Századvég arra is kitér hogy a döntés jogi szempontból is vitatott. A rendelet valójában szankciós jellegű, Brüsszel azonban kereskedelempolitikai intézkedésként terjesztette elő, hogy így megkerülhesse az egyhangú tagállami jóváhagyás követelményét. Ezért ez az eljárás több tagállam szerint sérti az uniós jogszabályokat, és veszélyes precedenst teremt.