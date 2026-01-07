A főpolgármester már tegnap hátradőlt, de a hó erről nem vett tudomást

Szentkirályi Alexandra nekiment Karácsony Gergelynek a budapesti hókáosz miatt: a főpolgármester túl korán ünnepelt, miközben a város közlekedése szó szerint fagyott meg.
Óriási havazás után akadozó villamosközlekedésről, araszoló forgalomról és járhatatlan mellékutcákról írt Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a gond nem a hóeltakarítást végzők munkájával van, hanem a városvezetés felszínes hozzáállásával.
Szentkirályi Alexandra: „Tessék felkelni időben és dolgozni!”
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője éles kritikát fogalmazott meg Karácsony Gergely városvezetési módszerével kapcsolatban.
Már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát, és lájkokért versenyzik. Budapest közben meg elesett, a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva
– fogalmazott.
