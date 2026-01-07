A főpolgármester már tegnap hátradőlt, de a hó erről nem vett tudomást

Óriási havazás után akadozó villamosközlekedésről, araszoló forgalomról és járhatatlan mellékutcákról írt Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a gond nem a hóeltakarítást végzők munkájával van, hanem a városvezetés felszínes hozzáállásával.

Szentkirályi Alexandra szembesítette Karácsony Gergelyt a valósággal (Fotó: @Vanik Zoltan)

Szentkirályi Alexandra: „Tessék felkelni időben és dolgozni!”

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője éles kritikát fogalmazott meg Karácsony Gergely városvezetési módszerével kapcsolatban.

Már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát, és lájkokért versenyzik. Budapest közben meg elesett, a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva

– fogalmazott.