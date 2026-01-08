Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

Hírlevél
A budapesti Fidesz jelöltállításáról. a Tisza Párt bevándorláspártiságáról és budapesti hóhelyzetről is szó lesz Németh Balázs műsorában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fidesztisza pártkarácsony gergelyszentkirályi alexandraigazság órájában

Már nem csak hóhelyzet, jéghelyzet is van, és pont ettől tartottunk, hogy ahol nincs megfelelően eltakarítva a hó, azt letapossák az emberek és a fagy miatt jégpálya lesz minden – kezdte Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában, majd felszólította Karácsony Gergelyt, hogy tegye a dolgát, mert a hóeltakarítás a főváros dolga, a busz - és villamosmegállók rendben tartása is az ő feladatuk.

– Amíg Karácsony Gergely kiposztolta a győzelmi jelentését, mindenki a helyén, minden rendben, a gyakorlatban viszont lehetetlen volt átverekednie magát az embernek a havon, nem lehetett felszállni egy villamosra vagy buszra, mindenki csúszkált – közölte, majd azzal folytatta: Azt senki sem várja el, hogy egy ilyen hóhelyzetben a hópelyheket még a levegőben kapja el, de azért azt igen, hogy minden tőle telhetetőt megtegyen, hogy a legjobban kezelje a helyzetet. Én nem látom, hogy ezt megtenné, hogy például azokra a gépekre, amelyekre hókefét fel lehet tenni, azt megtette volna. 

A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra kért mindenkit, nehéz napok várnak ránk, a hideg miatt fokozottan figyeljünk egymásra.

– Ami nekünk alap, hogy biztonságban ki tudunk menni az utcára, nem csak szilveszterkor, hanem az év többi napján is, az ma nyugatabbra tőlünk már elképzelhetetlen – reagált a politikus a szilveszteri eseményekre, miután több európai nagyvárosban a bevándorlók autókat égettek fel, pirotechnikai eszközökkel lőttek emberekre. 

– Már azok a hírek is aggasztóak voltak az ünnepek alatt, hogy nem lehetett karácsonyi vásárt tartani, vagy a villamospályákra torlaszt kellett kitenni, hogy ne tudjon behajtani a tömegbe öngyilkos merénylő – fűzte hozzá.

Cikkünk frissül...

 

 

