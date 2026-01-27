Szentkirályi Alexandra: Régi baloldali recept – más csomagolásban

Emlékszünk még a 2010 előtti időkre. A megszorításokra, amikor Bajnai Gordon és a bankok diktáltak, a magyar családok pedig fizettek. Amikor nem számított a rezsi, nem számítottak a munkahelyek, csak az, hogy a számok jól mutassanak Brüsszelben. Most úgy tűnik, a baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet, csak más csomagolásban – jelentette ki Szentkirályi Alexandra új Facebook-bejegyzésében.

Szentkirályi Alexandra figyelmeztetett: a baloldali megszorítások receptjét venné elő a Tisza Párt. Forrás: MTI

Amint a Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet:

a Tisza Párt politikusai ismerős arcok, ismerős háttérrel: a globalista multik világából érkeznek.

– Olyan emberek, akik eddig nemzetközi cégek profitját hajszolták, vagy globalista érdekeket képviseltek a politikában. Az is közös bennük, hogy soha nem a magyar családok oldalán álltak. Ne dőljünk be nekik:

a Kapitány Istvánokat és Orbán Anitákat nem véletlenül küldték ide. Azért vannak itt, hogy ezek a hatalmi és pénzügyi érdekkörök jól járjanak.

Hogy a nyugati bankok és nagy energiacégek újra szabadon nyúzhassák a magyarokat, és ne kelljen hozzájárulniuk a közöshöz – fejtette ki a fideszes politikus.

És azt is tudjuk – folytatta – hova vezetne mindez, ha hatalomra jutnának: menne a levesbe a rezsicsökkentés, megnyirbálnák a támogatásokat, megemelnék az adókat. – Ezt a filmet már láttuk. A magyarok ennél sokkal többet érdemelnek. Ezért is: a Fidesz a biztos választás – húzta alá Szentkirályi Alexandra.