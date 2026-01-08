Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

Olvasta?

A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

Zelenszkij

Szentkirályi Alexandra megmutatta, hogy mennyi pénzt követelnek az ukránok

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna 800 milliárd dolláros, azaz 260 ezer milliárd forintos számlát nyújtana be Európának a következő 10 évre, és ezt a felfoghatatlan összeget a mi adófizetőinkkel fizettetnék meg! – mondta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz vezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijukrajnaMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar PéterékSZENTKIRÁLYI ALEXANDRATisza-csomagTisza-adóMagyar PéterEurópai Unió

Felháborító, ami Brüsszelben készül! Ukrajna 800 milliárd dolláros, azaz 260 ezer milliárd forintos számlát nyújtana be Európának a következő 10 évre, és ezt a felfoghatatlan összeget a mi adófizetőinkkel fizettetnék meg! – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.

Párizs, 2026. január 6. Emmanuel Macron francia elnök (j) az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2026. január 6-án. MTI/AP/Thomas Padilla
Emmanuel Macron francia elnök (j) az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2026. január 6-án.
Fotó: MTI/AP/Thomas Padilla

A fővárosi Fidesz vezetője hozzátette: 

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást. Ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől. Brüsszel a 13. és 14. havi nyugdíj, a családtámogatások megszüntetésével és progresszív jövedelemadóval terhelné a magyarokat, csak hogy kifizesse az ukrán rezsit. Ez a mi pénzünk, a magyar családoktól, a magyar nyugdíjasoktól vennék el! Mi, magyarok nem fogjuk mások háborújának árát megfizetni! A magyarok pénze a magyaroké marad! 

Miközben a nemzeti kormány kiáll a béke és a magyar érdekek mellett, Brüsszel – és itthoni szövetségese, a Tisza Párt, Magyar Péterrel az élen – éppen ezt az eladósító, háborúpárti utat támogatja. Ők odaadnák a magyarok pénzét, mi viszont megvédjük! A jelentést hamarosan nyilvánosságra hozza a kormány, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. Áprilisban pedig választhatunk a brüsszeli út és a béke útja között – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Menczer Tamás: A baloldali gazdaságpolitika vége mindig az, hogy adót emelnek!
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!