Szentkirályi Alexandra megmutatta, hogy mennyi pénzt követelnek az ukránok

Felháborító, ami Brüsszelben készül! Ukrajna 800 milliárd dolláros, azaz 260 ezer milliárd forintos számlát nyújtana be Európának a következő 10 évre, és ezt a felfoghatatlan összeget a mi adófizetőinkkel fizettetnék meg! – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.

Emmanuel Macron francia elnök (j) az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2026. január 6-án.

A fővárosi Fidesz vezetője hozzátette:

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást. Ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől. Brüsszel a 13. és 14. havi nyugdíj, a családtámogatások megszüntetésével és progresszív jövedelemadóval terhelné a magyarokat, csak hogy kifizesse az ukrán rezsit. Ez a mi pénzünk, a magyar családoktól, a magyar nyugdíjasoktól vennék el! Mi, magyarok nem fogjuk mások háborújának árát megfizetni! A magyarok pénze a magyaroké marad!

Miközben a nemzeti kormány kiáll a béke és a magyar érdekek mellett, Brüsszel – és itthoni szövetségese, a Tisza Párt, Magyar Péterrel az élen – éppen ezt az eladósító, háborúpárti utat támogatja. Ők odaadnák a magyarok pénzét, mi viszont megvédjük! A jelentést hamarosan nyilvánosságra hozza a kormány, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. Áprilisban pedig választhatunk a brüsszeli út és a béke útja között – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.