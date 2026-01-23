Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, a Századvég friss Európa Projekt kutatása szerint ma az EU felnőtt lakosságának 69%-a elutasítja a katonák küldését Ukrajnába, az európaiak 51%-a pedig nemet mond a fegyverszállításokra.

Szentkirályi Alexandra: Elég a háborús lázban égő brüsszeli vezetőkből! Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Nem csoda, hogy az emberek többsége egyre inkább szembefordul a Brüsszelben tomboló háborús őrülettel, hiszen naponta ezrek halnak meg értelmetlenül.

Az Európai Unió már 193 milliárd eurót költött a háborúra, a tervekben pedig már egy 1500 milliárdos keret szerepel.

Mindez az európai családok pénzéből”

– jelzi a frakcióvezető.

Az európai emberek többsége tehát józanabbul ítéli meg a helyzetet. Mindez egyértelműen visszaigazolja a magyar kormány háborúellenes politikáját, és már az európaiak többsége is békét akar!

A brüsszeli vezetők háborúba akarják vinni minket, amit a Fidesz nem fog hagyni – szögezte le Szentkirályi Alexandra, ennek megfelelően megállapítható,