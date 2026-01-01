Szentkirályi Alexandra: A magyar gazdaság eredményeit az emberekre költjük.

Magyarország nem lesz háborúzó ország, ami azt jelenti, hogy nem költjük el az emberek pénzét egy háborúra, így aztán marad forrásunk arra, hogy a magyar embereket, a magyar családokat támogassuk – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán számolt be arról a rengeteg kormányzati intézkedést, melyek január 1-től tovább erősítik a magyar családokat és nyugdíjasokat.
- Megduplázódik a gyermekek után járó adókedvezmény
- Tovább bővül az édesanyákat megillető SZJA-mentesség
- Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum
- Indul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program
- Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj
- 1 millió forintos otthontámogatási juttatást biztosítunk a közszolgálati dolgozóknak
- 6 havi fegyverpénzben részesítjük a fegyveres- és rendvédelmi dolgozókat
- Folyatódik a pedagógus béremelés
- Megkezdődik a közigazgatási-, szociális- és kulturális ágazatban foglalkoztatottak béremelése
- Tovább növekszik a bírák bére
- Indul a lakossági energiatároló program
Magyarország továbbra sem küld sem pénzt, sem fegyvert a háborúba. Szavak helyett tettek!”
– zárta gondolatait a frakcióvezető.
