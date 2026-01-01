Magyarország nem lesz háborúzó ország, ami azt jelenti, hogy nem költjük el az emberek pénzét egy háborúra, így aztán marad forrásunk arra, hogy a magyar embereket, a magyar családokat támogassuk – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán számolt be arról a rengeteg kormányzati intézkedést, melyek január 1-től tovább erősítik a magyar családokat és nyugdíjasokat. Szentkirályi Alexandra: A magyar gazdaság eredményeit az emberekre költjük. Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra Megduplázódik a gyermekek után járó adókedvezmény

Tovább bővül az édesanyákat megillető SZJA-mentesség

Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum

Indul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj

1 millió forintos otthontámogatási juttatást biztosítunk a közszolgálati dolgozóknak

6 havi fegyverpénzben részesítjük a fegyveres- és rendvédelmi dolgozókat

Folyatódik a pedagógus béremelés

Megkezdődik a közigazgatási-, szociális- és kulturális ágazatban foglalkoztatottak béremelése

Tovább növekszik a bírák bére

Indul a lakossági energiatároló program Magyarország továbbra sem küld sem pénzt, sem fegyvert a háborúba. Szavak helyett tettek!” – zárta gondolatait a frakcióvezető.

