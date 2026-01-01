Hírlevél
szentkirályi alexandra

Szentkirályi Alexandra: A magyar gazdaság eredményeit az emberekre költjük

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyarország nem lesz háborúzó ország, ami azt jelenti, hogy nem költjük el az emberek pénzét egy háborúra, így aztán marad forrásunk arra, hogy a magyar embereket, a magyar családokat támogassuk – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.
szentkirályi alexandramagyar gazdaságfideszcsaládháború

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán számolt be arról a rengeteg kormányzati intézkedést, melyek január 1-től tovább erősítik a magyar családokat és nyugdíjasokat.

Szentkirályi Alexandra: A magyar gazdaság eredményeit az emberekre költjük.
Szentkirályi Alexandra: A magyar gazdaság eredményeit az emberekre költjük. Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra
  • Megduplázódik a gyermekek után járó adókedvezmény
  • Tovább bővül az édesanyákat megillető SZJA-mentesség 
  • Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum
  • Indul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program
  • Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj
  • 1 millió forintos otthontámogatási juttatást biztosítunk a közszolgálati dolgozóknak
  • 6 havi fegyverpénzben részesítjük a fegyveres- és rendvédelmi dolgozókat
  • Folyatódik a pedagógus béremelés
  • Megkezdődik a közigazgatási-, szociális- és kulturális ágazatban foglalkoztatottak béremelése
  • Tovább növekszik a bírák bére
  • Indul a lakossági energiatároló program

Magyarország továbbra sem küld sem pénzt, sem fegyvert a háborúba. Szavak helyett tettek!”

 – zárta gondolatait a frakcióvezető.

 

