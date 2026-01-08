Olyat mondott Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában, hogy azt Karácsony nem teszi zsebre

Már nem csak hóhelyzet, jéghelyzet is van, és pont ettől tartottunk, hogy ahol nincs megfelelően eltakarítva a hó, azt letapossák az emberek és a fagy miatt jégpálya lesz minden – kezdte Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában, majd felszólította Karácsony Gergelyt, hogy tegye a dolgát, mert a hóeltakarítás a főváros dolga, a busz - és villamosmegállók rendben tartása is az ő feladatuk.

Szentkirályi Alexandra: Nehéz napok várnak ránk, a hideg miatt fokozottan figyeljünk egymásra (Forrás: Képernyőfotó / YouTube)

– Amíg Karácsony Gergely kiposztolta a győzelmi jelentését, mindenki a helyén, minden rendben, a gyakorlatban viszont lehetetlen volt átverekednie magát az embernek a havon, nem lehetett felszállni egy villamosra vagy buszra, mindenki csúszkált – közölte, majd azzal folytatta: Azt senki sem várja el, hogy egy ilyen hóhelyzetben a hópelyheket még a levegőben kapja el, de azért azt igen, hogy minden tőle telhetőt megtegyen, hogy a legjobban kezelje a helyzetet. Én nem látom, hogy ezt megtenné, hogy például azokra a gépekre, amelyekre hókefét fel lehet tenni, azt megtette volna.

A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra kért mindenkit, nehéz napok várnak ránk, a hideg miatt fokozottan figyeljünk egymásra.

Amíg a biztonság idehaza evidencia, nyugaton már elképzelhetetlen

– Ami nekünk alap, hogy biztonságban ki tudunk menni az utcára, nemcsak szilveszterkor, hanem az év többi napján is, az ma nyugatabbra tőlünk már elképzelhetetlen – reagált a politikus a szilveszteri eseményekre, miután több európai nagyvárosban a bevándorlók autókat égettek fel, pirotechnikai eszközökkel lőttek emberekre.

– Már azok a hírek is aggasztóak voltak az ünnepek alatt, hogy nem lehetett karácsonyi vásárt tartani, vagy a villamospályákra torlaszt kellett kitenni, hogy ne tudjon behajtani a tömegbe öngyilkos merénylő – fűzte hozzá.

Szentkirályi Alexandra: A háború felé lépdel Európa, élén a Tisza Párttal

– Jó ég, mi történik, merre megyünk? Folyamatosan nézem az európai döntéshozókat, és azon gondolkodom, hogy nem látják, hogy a háború felé mennek? Az európai polgárok szerintem érzékelik, mi a helyzet, csak ott a polgárok nem jutnak szóhoz. Hogy lehet az, hogy egy ember, mint például Mark Rutte arról beszél, hogy olyan háború jön, mint amit nagyapáink láttak – jegyezte meg.