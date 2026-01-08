Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történik?

Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Hóhelyzet

Havazás és –22 fok: brutális tél csap le Magyarországra

fidesz

Olyat mondott Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában, hogy azt Karácsony nem teszi zsebre

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erős ajánlatunk van a budapestieknek, míg a baloldal csak egy középső, felmutatott ujjat tudott összehozni – vélekedett a budapesti Fidesz frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra a jelöltállítással kapcsolatban elmondta, mind a tizenhat jelöltjük már letett valamit az asztalra, szemben a Tisza Párt jelöltjeivel, akik nemcsak felkészületlenek, de a magyarok kárát kívánják. A politikus szerint abban is biztosak lehetünk, hogy Magyar Péterék beállnak a háborús fősodor mögé, Brüsszel akaratát teljesítve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fidesztisza pártkarácsony gergelyszentkirályi alexandraigazság órájában

Már nem csak hóhelyzet, jéghelyzet is van, és pont ettől tartottunk, hogy ahol nincs megfelelően eltakarítva a hó, azt letapossák az emberek és a fagy miatt jégpálya lesz minden – kezdte Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában, majd felszólította Karácsony Gergelyt, hogy tegye a dolgát, mert a hóeltakarítás a főváros dolga, a busz - és villamosmegállók rendben tartása is az ő feladatuk.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra: Nehéz napok várnak ránk, a hideg miatt fokozottan figyeljünk egymásra (Forrás: Képernyőfotó / YouTube)

– Amíg Karácsony Gergely kiposztolta a győzelmi jelentését, mindenki a helyén, minden rendben, a gyakorlatban viszont lehetetlen volt átverekednie magát az embernek a havon, nem lehetett felszállni egy villamosra vagy buszra, mindenki csúszkált – közölte, majd azzal folytatta: Azt senki sem várja el, hogy egy ilyen hóhelyzetben a hópelyheket még a levegőben kapja el, de azért azt igen, hogy minden tőle telhetőt megtegyen, hogy a legjobban kezelje a helyzetet. Én nem látom, hogy ezt megtenné, hogy például azokra a gépekre, amelyekre hókefét fel lehet tenni, azt megtette volna. 

A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra kért mindenkit, nehéz napok várnak ránk, a hideg miatt fokozottan figyeljünk egymásra.

 

Amíg a biztonság idehaza evidencia, nyugaton már elképzelhetetlen

– Ami nekünk alap, hogy biztonságban ki tudunk menni az utcára, nemcsak szilveszterkor, hanem az év többi napján is, az ma nyugatabbra tőlünk már elképzelhetetlen – reagált a politikus a szilveszteri eseményekre, miután több európai nagyvárosban a bevándorlók autókat égettek fel, pirotechnikai eszközökkel lőttek emberekre. 

– Már azok a hírek is aggasztóak voltak az ünnepek alatt, hogy nem lehetett karácsonyi vásárt tartani, vagy a villamospályákra torlaszt kellett kitenni, hogy ne tudjon behajtani a tömegbe öngyilkos merénylő – fűzte hozzá.

 

Szentkirályi Alexandra: A háború felé lépdel Európa, élén a Tisza Párttal

– Jó ég, mi történik, merre megyünk? Folyamatosan nézem az európai döntéshozókat, és azon gondolkodom, hogy nem látják, hogy a háború felé mennek? Az európai polgárok szerintem érzékelik, mi a helyzet, csak ott a polgárok nem jutnak szóhoz. Hogy lehet az, hogy egy ember, mint például Mark Rutte arról beszél, hogy olyan háború jön, mint amit nagyapáink láttak – jegyezte meg.

A politikus szerint ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a háborús fősodor mögé be fog-e állni a Tisza. – Ezek az emberek ott voltak azoknál a döntéseknél, amelyek a háború felé vezetik Európát, például támogatták Ukrajna teljes értékű uniós tagságát, Ruszin-Szendi Romulusz arról értekezik, hogy mindenkit berántanak, ha arra szükség van, de a tiszás jelöltek is elmondják, hogy milyen rossz, hogy nincs sorkatonaság. A saját szájukkal fedik fel szándékaikat, hiába állítja azt Magyar Péter, hogy nem támogatják a sorkatonaság visszaállítását – közölte.

Az Ukrajna által kért 800 milliárd dolláros hitelről, amelyben nincsenek benne a háborús költségek, Szentkirályi Alexandra azt mondta, nem reális, hogy úgy adunk pénzt, hogy nekünk nem kerül semmibe. 

– Kérdés, ki adja a lóvét? Ki fizeti a révészt? De az is kérdés, ki fogja visszafizetni? Aki ebbe az irányba megy, azt vállalja, hogy a saját országában megszorítások lesznek, másképp nem tudod kigazdálkodni – fogalmazott.

Megjegyezte, nem véletlenül fogalmaznak a tiszás szakértők úgy, hogy gonosz az a kormány, aki segíti az édesanyákat, vagy beszélnek a 13. és 14. havi nyugdíj ellen, hiszen számolgatnak, hogyan tudnák kigazdálkodni Brüsszel elvárásait.  

 

Budapesti jelöltállítás: mind a 16 jelölt már letett valamit az asztalra

– A mi jelöltjeink kipróbált emberek, ez a politikai közösség az elmúlt 15 évben letett már valamit az asztalra – vélekedett Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy a Fidesz-kormány olyan dolgokat valósított meg az elmúlt 15 évben, mint a tanárok béremelése, a családtámogatások kiterjesztése, a munkahelyek teremtése vagy az egészségügyi fejlesztések.

– Tény, hogy sok új jelöltünk van, akik lelkesek és ambiciózusak, szemben a Tisza jelöltjeivel, akik zömmel bent ülnek a Fővárosi Közgyűlésben, és rendkívül felkészületlenek – fogalmazott, majd példaként említette Gerzsenyi Gabriellát, aki szerint a rezsicsökkentés rossz, valamint Kollár Kingát, aki pedig azon örömködik az EP-ben, hogy ami rossz a magyar embereknek, az a Tiszának csak jó.

Szentkirályi Alexandra végül megjegyezte, érdemes belegondolni, hogy mit jelentene a Tisza megszorítócsomagja a budapestiekre nézve, mit jelent a lakosságra nézve a progresszív adóemelés, a fizetős egészségügy vagy a vállalkozások megsarcolása. 

Erős ajánlatunk van a budapestieknek, míg a baloldal csak egy középső, felmutatott ujjat tudott összehozni”

– összegzett a politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!