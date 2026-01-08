Olyat mondott Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában, hogy azt Karácsony nem teszi zsebre

Már nem csak hóhelyzet, jéghelyzet is van, és pont ettől tartottunk, hogy ahol nincs megfelelően eltakarítva a hó, azt letapossák az emberek és a fagy miatt jégpálya lesz minden – kezdte Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában, majd felszólította Karácsony Gergelyt, hogy tegye a dolgát, mert a hóeltakarítás a főváros dolga, a busz - és villamosmegállók rendben tartása is az ő feladatuk.
– Amíg Karácsony Gergely kiposztolta a győzelmi jelentését, mindenki a helyén, minden rendben, a gyakorlatban viszont lehetetlen volt átverekednie magát az embernek a havon, nem lehetett felszállni egy villamosra vagy buszra, mindenki csúszkált – közölte, majd azzal folytatta: Azt senki sem várja el, hogy egy ilyen hóhelyzetben a hópelyheket még a levegőben kapja el, de azért azt igen, hogy minden tőle telhetőt megtegyen, hogy a legjobban kezelje a helyzetet. Én nem látom, hogy ezt megtenné, hogy például azokra a gépekre, amelyekre hókefét fel lehet tenni, azt megtette volna.
A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra kért mindenkit, nehéz napok várnak ránk, a hideg miatt fokozottan figyeljünk egymásra.
Amíg a biztonság idehaza evidencia, nyugaton már elképzelhetetlen
– Ami nekünk alap, hogy biztonságban ki tudunk menni az utcára, nemcsak szilveszterkor, hanem az év többi napján is, az ma nyugatabbra tőlünk már elképzelhetetlen – reagált a politikus a szilveszteri eseményekre, miután több európai nagyvárosban a bevándorlók autókat égettek fel, pirotechnikai eszközökkel lőttek emberekre.
– Már azok a hírek is aggasztóak voltak az ünnepek alatt, hogy nem lehetett karácsonyi vásárt tartani, vagy a villamospályákra torlaszt kellett kitenni, hogy ne tudjon behajtani a tömegbe öngyilkos merénylő – fűzte hozzá.
Szentkirályi Alexandra: A háború felé lépdel Európa, élén a Tisza Párttal
– Jó ég, mi történik, merre megyünk? Folyamatosan nézem az európai döntéshozókat, és azon gondolkodom, hogy nem látják, hogy a háború felé mennek? Az európai polgárok szerintem érzékelik, mi a helyzet, csak ott a polgárok nem jutnak szóhoz. Hogy lehet az, hogy egy ember, mint például Mark Rutte arról beszél, hogy olyan háború jön, mint amit nagyapáink láttak – jegyezte meg.
A politikus szerint ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a háborús fősodor mögé be fog-e állni a Tisza. – Ezek az emberek ott voltak azoknál a döntéseknél, amelyek a háború felé vezetik Európát, például támogatták Ukrajna teljes értékű uniós tagságát, Ruszin-Szendi Romulusz arról értekezik, hogy mindenkit berántanak, ha arra szükség van, de a tiszás jelöltek is elmondják, hogy milyen rossz, hogy nincs sorkatonaság. A saját szájukkal fedik fel szándékaikat, hiába állítja azt Magyar Péter, hogy nem támogatják a sorkatonaság visszaállítását – közölte.
Az Ukrajna által kért 800 milliárd dolláros hitelről, amelyben nincsenek benne a háborús költségek, Szentkirályi Alexandra azt mondta, nem reális, hogy úgy adunk pénzt, hogy nekünk nem kerül semmibe.
– Kérdés, ki adja a lóvét? Ki fizeti a révészt? De az is kérdés, ki fogja visszafizetni? Aki ebbe az irányba megy, azt vállalja, hogy a saját országában megszorítások lesznek, másképp nem tudod kigazdálkodni – fogalmazott.
Megjegyezte, nem véletlenül fogalmaznak a tiszás szakértők úgy, hogy gonosz az a kormány, aki segíti az édesanyákat, vagy beszélnek a 13. és 14. havi nyugdíj ellen, hiszen számolgatnak, hogyan tudnák kigazdálkodni Brüsszel elvárásait.
Budapesti jelöltállítás: mind a 16 jelölt már letett valamit az asztalra
– A mi jelöltjeink kipróbált emberek, ez a politikai közösség az elmúlt 15 évben letett már valamit az asztalra – vélekedett Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy a Fidesz-kormány olyan dolgokat valósított meg az elmúlt 15 évben, mint a tanárok béremelése, a családtámogatások kiterjesztése, a munkahelyek teremtése vagy az egészségügyi fejlesztések.
– Tény, hogy sok új jelöltünk van, akik lelkesek és ambiciózusak, szemben a Tisza jelöltjeivel, akik zömmel bent ülnek a Fővárosi Közgyűlésben, és rendkívül felkészületlenek – fogalmazott, majd példaként említette Gerzsenyi Gabriellát, aki szerint a rezsicsökkentés rossz, valamint Kollár Kingát, aki pedig azon örömködik az EP-ben, hogy ami rossz a magyar embereknek, az a Tiszának csak jó.
Szentkirályi Alexandra végül megjegyezte, érdemes belegondolni, hogy mit jelentene a Tisza megszorítócsomagja a budapestiekre nézve, mit jelent a lakosságra nézve a progresszív adóemelés, a fizetős egészségügy vagy a vállalkozások megsarcolása.
Erős ajánlatunk van a budapestieknek, míg a baloldal csak egy középső, felmutatott ujjat tudott összehozni”
– összegzett a politikus.