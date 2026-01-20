Hírlevél
A Mercosur-megállapodás hatásai nem brüsszeli tárgyalótermekben, hanem a magyar családok mindennapjaiban fognak megjelenni – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra, aki szerint a dél-amerikai dömpingáru nemcsak a magyar gazdák megélhetését veszélyezteti. A budapesti Fidesz elnöke szerint Magyar Péter nemcsak a Mercosur-megállapodás révén dolgozik a magyar gazdák érdekei ellen, hanem akkor is, amikor – brüsszeli politikai logika mentén – Ukrajnába küldené azt a pénzt, amely a magyar gazdákat illetné meg.
szentkirályi alexandraeurópai néppártmagyar péter

A Mercosur-megállapodás következményei nem elvont brüsszeli vitákban, hanem a mindennapokban fognak megjelenni – erről beszélt Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra Fotó: Kurucz Árpád
Fotó: Kurucz Árpád

A kormánypárti politikus szerint ha megnyílik az európai piac a dél-amerikai dömpingáru előtt, akkor már abban sem lehetünk biztosak, hogy a bolt polcáról leemelt termék – akár egy egyszerű alma – valóban jó minőségű és biztonságos lesz.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: 

a Dél-Amerikából érkező tömegáru súlyos veszélyt jelent az európai és a magyar termelőkre, miközben a fogyasztók is rosszul járhatnak. 

A politikus szerint nem szabad elfelejteni, kik voltak azok, akik megszavazták a megállapodást: az Európai Néppárt, vagyis Magyar Péter anyapártja. Úgy fogalmazott, a magyar gazdák pontosan erre számíthatnak Magyar Pétertől és pártjától a jövőben is.

 

Magyar Péter a gazdák érdekei ellen dolgozik

A budapesti Fidesz-elnök élesen bírálta Magyar Pétert amiatt is, hogy miközben politikai körei Brüsszelben a magyar gazdák számára kedvezőtlen döntéseket támogatnak, addig itthon megpróbál a gazdák közelébe férkőzni és szolidaritást mutatni. Szentkirályi Alexandra szerint ez nyílt képmutatás, hiszen 

Magyar Péter nemcsak a Mercosur-megállapodás révén dolgozik a magyar gazdák érdekei ellen, hanem akkor is, amikor – brüsszeli politikai logika mentén – Ukrajnába küldené azt a pénzt, amely a magyar gazdákat illetné meg.

A politikus felidézte: nem véletlen, hogy a gazdák Strasbourgban egyértelműen elutasították Magyar Péter közeledését. Megfogalmazása szerint „hála Istennek”, a tüntető gazdák világossá tették, mit gondolnak erről a kettős beszédről, és egyértelművé tették, hogy nem kérnek azokból, akik Brüsszelben ellenük dolgoznak, majd itthon barátként próbálnak fellépni.

Szentkirályi Alexandra szerint a Mercosur-ügy ismét megmutatta: a vita valódi tétje az, hogy ki áll a magyar gazdák, a magyar termékek és a magyar családok oldalán, és ki az, aki a brüsszeli döntések végrehajtójaként asszisztál a hazai mezőgazdaság leépítéséhez.

 

