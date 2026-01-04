Szentkirályi Alexandra: Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében határozottan kiállt a határon túli magyar közösségek mellett, és élesen bírálta a baloldali pártok, valamint a Tisza Párt hozzáállását a külhoni magyarság ügyeihez. Mint írta, a nemzeti oldal mindig következetesen támogatta a külhoni magyarokat. Akkor is, amikor ez nem volt politikailag kifizetődő.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője kiállt amellett, hogy a külhoni magyarok nem politikai eszközök, hanem a nemzet elidegeníthetetlen részei. Szentkirályi Alexandra szerint miközben a baloldal és a Tisza képmutató módon próbálja megszólítani a határon túli magyarokat, valódi és következetes támogatást kizárólag a nemzeti kormány nyújt a számukra. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra szerint a külhoni magyarságnak egyetlen biztos támasza a nemzeti kormány

Mindig is csak mi, a nemzeti oldal álltunk ki következetesen a külhoni magyarok mellett. Akkor is, amikor ez nem volt divatos. Akkor is, amikor támadtak érte. És akkor is, amikor mások hátat fordítottak nekik”

- fogalmazott a fideszes politikus, aki szerint különösen visszás, hogy ma éppen azok próbálják megszólítani és politikai eszközként felhasználni a határon túli magyarságot, akik korábban nyíltan ellenezték a jogainak a bővítését.

Ugyanazok próbálják politikai célokra felhasználni a határon túli magyarokat, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és a támogatásokat. Micsoda képmutatás!”

A politikus szerint nem lehetnek illúziói a külhoni közösségeknek:

A határon túli magyarság nem számíthat sem a baloldalra, sem a Tiszára, sem a DK-ra. Ők már bizonyítottak – ellenük.”

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a külhoni magyar közösségek számára egyetlen megbízható partner létezik. A nemzeti kormány.

A külhoni magyar közösségeknek egyetlen biztos támaszuk van: a nemzeti kormány, amely tettekkel, nem üres szavakkal áll mellettük”

- emelte ki a fővárosi fideszes politikus, aki végül a bejegyzését egy, a nemzeti összetartozást hangsúlyozó gondolattal zárta: