Szentkirályi Alexandra: Így lesz plusz 2,4 milliárd a budapesti utak felújítására

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint jelentős mozgástér keletkezett a fővárosi költségvetésben, miután a kormány átalakította a víziközmű alapot. Ennek eredményeként Budapest 2,4 milliárd forinttal többel gazdálkodhat, mint amennyit eredetileg terveztek.

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője

A frakcióvezető elmondta, a Fidesz azt javasolja a következő fővárosi közgyűlésen, hogy a felszabaduló forrást teljes egészében útfelújításokra fordítsák. Álláspontja szerint a budapesti utak állapota egyértelműen indokolja a beavatkozást.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy mindennapi tapasztalat, milyen rossz állapotban vannak a fővárosi utak. Mint fogalmazott, aki Budapest útjain közlekedik – akár autóval, akár tömegközlekedéssel, akár kerékpárral –, pontosan tudja, hogy komoly felújításokra van szükség.

A frakcióvezető szerint a most megmaradó 2,4 milliárd forint lehetőséget adna arra, hogy érdemi javulás induljon el a budapesti úthálózat állapotában. A Fidesz-frakció célja, hogy a forrásokat látható, a mindennapi közlekedést közvetlenül érintő beruházásokra fordítsák.

A javaslatról a következő fővárosi közgyűlésen dönthetnek, ahol eldől, hogy a többletforrás valóban a budapesti utak felújítását szolgálja-e majd.