Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Részletek

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra a fővárosi hómunkások helyett is kivette a részét a munkából

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandra két nap után elégelte meg a városvezetés tétlenségét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandrafővároshóhelyzet

Szentkirályi Alexandra, A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Reels-videó formájában reagált a budapesti hóhelyzetre. Mint elmondta, a munka érdemi részét nem a főváros, hanem a kerületek és az önkéntesek viszik a vállukon. 

Szentkirályi Alexandra kivette a részét a munkából. Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
Szentkirályi Alexandra kivette a részét a munkából. Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI

Szentkirályi Alexandra: „Karácsony Gergely csak mutogat, a TISZA Párt hallgat”

A főváros több pontján még most is problémát jelentenek a csúszós járdák és a nehezen megközelíthető megállók, miközben a baloldal vagy hárít, vagy semmit nem tesz. 

 A megterhelő feladatok elvégzéséért köszönet jár mindenkinek, aki a legnehezebb időszakban is segítette a budapestieket. A munka javát a városvezetés helyett a kerületek és az önkéntesek végzik. ”

– fogalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!