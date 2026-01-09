Szentkirályi Alexandra a fővárosi hómunkások helyett is kivette a részét a munkából

Szentkirályi Alexandra két nap után elégelte meg a városvezetés tétlenségét.
Szentkirályi Alexandra, A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Reels-videó formájában reagált a budapesti hóhelyzetre. Mint elmondta, a munka érdemi részét nem a főváros, hanem a kerületek és az önkéntesek viszik a vállukon.
Szentkirályi Alexandra: „Karácsony Gergely csak mutogat, a TISZA Párt hallgat”
A főváros több pontján még most is problémát jelentenek a csúszós járdák és a nehezen megközelíthető megállók, miközben a baloldal vagy hárít, vagy semmit nem tesz.
A megterhelő feladatok elvégzéséért köszönet jár mindenkinek, aki a legnehezebb időszakban is segítette a budapestieket. A munka javát a városvezetés helyett a kerületek és az önkéntesek végzik. ”
– fogalmazott.
