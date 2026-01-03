Ne legyenek kétségeink, hogy milyen irányba halad a nyugati világ

Szentkirályi Alexandra rámutatott, hogy Zohran Mamdani kabinetjének tagjai között egy olyan ember is van, aki korábban egy al-kaida terrorista jogi védelmét látta el.

Szentkirályi Alexandra: Ez volt az első alkalom, hogy a város polgármesterét az iszlám szent könyvére eskették fel. Fotó: Amir Hamja-Pool / Getty Images

De vannak a stábban, erőszakos bűnözök, antiszemiták, vagy éppen olyanok, akik a rendőrség, vagy a rendfenntartás ellen kampányolnak. Mamdani első munkanapján eltörölte New York antiszemitizmus ellen kiálló rendeletét, és nagy átalakításokba kezdett.

Ez az az ember, akinek a győzelméhez Karácsony Gergely elsőként gratulált, és nagyon örült neki”

– emlékeztetett a frakcióvezető.