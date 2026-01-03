Ne legyenek kétségeink, hogy milyen irányba halad a nyugati világ

A Koránra esküdött fel New York új muszlim radikális baloldali polgármestere, akire Karácsony Gergely is példaképként tekint – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.
Szentkirályi Alexandra rámutatott, hogy Zohran Mamdani kabinetjének tagjai között egy olyan ember is van, aki korábban egy al-kaida terrorista jogi védelmét látta el.
De vannak a stábban, erőszakos bűnözök, antiszemiták, vagy éppen olyanok, akik a rendőrség, vagy a rendfenntartás ellen kampányolnak. Mamdani első munkanapján eltörölte New York antiszemitizmus ellen kiálló rendeletét, és nagy átalakításokba kezdett.
Ez az az ember, akinek a győzelméhez Karácsony Gergely elsőként gratulált, és nagyon örült neki”
– emlékeztetett a frakcióvezető.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!