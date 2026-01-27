Megvan Magyarország fegyvere Manfred Weber ellen

Minél többen ki kell töltenünk a nemzeti petíciót, ha azt akarjuk, hogy ne húzzák le még a gatyánkat is, mert a brüsszeli terv az szemmel láthatóan ez. Nekünk a petíció lesz a fegyverünk Manfred Weberék ellen, hajrá Fidesz! – jelentette ki Szentkirályi Alexandra új Facebook-videójában, Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét idézve.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a nemzeti petíció fontos fegyver lehet hazánk kezében Brüsszel ellenében

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: A magyarok nemet mondanak a háborúra

– Hát Máté, abszolút. És Látom, hogy Máté érti, mi a dörgés, mert valóban egyébként

ezek a petíciók, vagy éppen egy nemzeti konzultáció nagyon jó szolgálatot tesznek a miniszterelnök kezében, amikor Brüsszelben vívja a csatáit

– fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Hangsúlyozta: nemcsak a kormányfő, hanem a magyar emberek álláspontja is, hogy nem akarunk háborúba menni és nem akarjuk Ukrajnára önteni a magyarok pénzét.

A nemzeti petíció elindítását Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár azzal indokolta, hogy azzal Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is. A kérdőíveket jelenleg postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.