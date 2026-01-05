Hírlevél
Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Válság Liverpoolban: hamarosan kirúgják Szoboszlai Dominikék edzőjét?

Szentkirályi Alexandra összevetette Magyar Péter és Orbán Viktor évindító posztjait.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében emelte ki a különbséget Orbán Viktor és Magyar Péter év eleji tevékenységei között. 

Szentkirályi Alexandra: Amíg Orbán Viktor 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart, Magyar Péter magáról posztolgat nevetséges AI fotókat.
Szentkirályi Alexandra: Amíg Orbán Viktor 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart, Magyar Péter magáról posztolgat nevetséges AI-fotókat

Kinek hogy indul az év!
Amíg Orbán Viktor 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart, Magyar Péter magáról posztolgat nevetséges AI-fotókat...

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Szembetűnő különbség

Mint korábban megírtuk, a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart ma 11 órától. Ezzel szemben Magyar Péter saját magáról gyárt képeket mesterséges intelligencia segítségével.

 

 

