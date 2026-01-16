Hírlevél
Felháborító és elfogadhatatlan ítélet született Olaszországban: egy bangladesi migráns mindössze öt év börtönt kapott egy tízéves kislány megerőszakolásáért. Az ügy újra rávilágít arra, hová vezetett a kontroll nélküli migráció Nyugat-Európában – mondta Szentkirályi Alexandra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szentkirályi alexandrabűncselekményOlaszországszexuális erőszakmigráció

Egy olasz befogadóközpontban történt a felfoghatatlan bűncselekmény, ahol a kislány az édesanyjával élt. A gyermek a szexuális erőszak következtében teherbe esett, ennek ellenére a bíróság az eredeti vádat enyhébb jogi minősítésre módosította, és gyorsított eljárásban mindössze öt év szabadságvesztést szabott ki az elkövetőre. Szentkirályi Alexandra szerint ez nemcsak igazságtalan, hanem veszélyes üzenet is.

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra mélyen felháborító, de nem egyedi esetnek nevezte az olaszországi ítéletet (Fotó: Havran Zoltán)
Újabb késes támadás Németországban, ez a bevándorlás, amit a Tisza Párt támogat

A migráció következményei tagadhatatlanok

Szentkirlyi a közösségi oldalán hangsúlyozta: 

Anyaként lehetetlen elmenni szó nélkül egy ilyen eset mellett. Gyomorforgató, ami történt és nem találok szavakat arra, hogy a bíróság hogyan találhat bármilyen enyhítő körülményt.”

Mint mondta, ez már nem elszigetelt eset, hanem egy sorozat része: Nyugat-Európában újra és újra illegális bevándorlók követnek el hasonló bűncselekményeket, miközben az áldozatok védelme háttérbe szorul. Szentkirályi Alexandra szerint pontosan látszik, mi a következménye annak, hogy a migrációt nem állították meg időben, és figyelmeztetett: ha Magyarországon nem nemzeti kormány lenne, ma itt is a félelem diktálná a mindennapokat. 

Míg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem lesz migránsország, és ugyanolyan következetesen megvédjük a határainkat, mint eddig”

– szögezte le a politikus.

 

