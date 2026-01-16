Egy olasz befogadóközpontban történt a felfoghatatlan bűncselekmény, ahol a kislány az édesanyjával élt. A gyermek a szexuális erőszak következtében teherbe esett, ennek ellenére a bíróság az eredeti vádat enyhébb jogi minősítésre módosította, és gyorsított eljárásban mindössze öt év szabadságvesztést szabott ki az elkövetőre. Szentkirályi Alexandra szerint ez nemcsak igazságtalan, hanem veszélyes üzenet is.
A migráció következményei tagadhatatlanok
Szentkirlyi a közösségi oldalán hangsúlyozta:
Anyaként lehetetlen elmenni szó nélkül egy ilyen eset mellett. Gyomorforgató, ami történt és nem találok szavakat arra, hogy a bíróság hogyan találhat bármilyen enyhítő körülményt.”
Mint mondta, ez már nem elszigetelt eset, hanem egy sorozat része: Nyugat-Európában újra és újra illegális bevándorlók követnek el hasonló bűncselekményeket, miközben az áldozatok védelme háttérbe szorul. Szentkirályi Alexandra szerint pontosan látszik, mi a következménye annak, hogy a migrációt nem állították meg időben, és figyelmeztetett: ha Magyarországon nem nemzeti kormány lenne, ma itt is a félelem diktálná a mindennapokat.
Míg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem lesz migránsország, és ugyanolyan következetesen megvédjük a határainkat, mint eddig”
– szögezte le a politikus.