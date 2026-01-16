A migráció következményei tagadhatatlanok

Szentkirlyi a közösségi oldalán hangsúlyozta:

Anyaként lehetetlen elmenni szó nélkül egy ilyen eset mellett. Gyomorforgató, ami történt és nem találok szavakat arra, hogy a bíróság hogyan találhat bármilyen enyhítő körülményt.”

Mint mondta, ez már nem elszigetelt eset, hanem egy sorozat része: Nyugat-Európában újra és újra illegális bevándorlók követnek el hasonló bűncselekményeket, miközben az áldozatok védelme háttérbe szorul. Szentkirályi Alexandra szerint pontosan látszik, mi a következménye annak, hogy a migrációt nem állították meg időben, és figyelmeztetett: ha Magyarországon nem nemzeti kormány lenne, ma itt is a félelem diktálná a mindennapokat.

Míg a Fidesz kormányoz, Magyarország nem lesz migránsország, és ugyanolyan következetesen megvédjük a határainkat, mint eddig”

– szögezte le a politikus.