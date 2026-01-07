Szentkirályi: Karácsony Gergely a lapát vége helyett billentyűzetet ragadott, és másokra mutogat

A főpolgármester hólapát helyett ma is billentyűzetet vett a kezébe. Karácsony Gergely kényelmes irodájából terjedelmes Facebook-posztokat gyárt, míg Szentkirályi Alexandra egy villamosmegállóban lapátolja a havat.
Szentkirályi Alexandra ismét helyre tette Karácsony Gergelyt egy Facebook-bejegyzésben. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videóban kezében egy hólapáttal látható, amint egy villamosmegállóban lapátolja a havat, közben pedig a főpolgármester aktuális megszólalásaira reagál.
Szentkirályi lapátol, Karácsony regényeket ír
A főpolgármester állítása szerint mindenki teszi a dolgát, csak a Fidesz nem. Ez az állítása viszont hamar meg lett cáfolva:
Miközben mások fáradhatatlanul segítenek, ő a kényelmes irodából szövegel, pedig lenne mit tenni. Itt volna az ideje végre nekiállni dolgozni! Munkára fel, főpolgármester úr!”
– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
