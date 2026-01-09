Szentkirályi: A budapestiek helyett külföldi hálózatokat szolgál Karácsony

Karácsony Gergely számtalanszor bizonyította, hogy nem veti meg a külföldi beavatkozást, sőt, egész politikai karrierje is ilyen kapcsolati hálókra épült. A Trump-kormányzat tényfeltáró munkája nyomán vált végleg világossá, milyen szervezeti kapcsolatok működtek a háttérben – erről írt Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra: Ideje tisztázni, ki szolgálja a budapestieket és ki a külföldi hálózatokat. Fotó: MTI/Purger Tamás

Szentkirályi: Karácsonyék legalább húsz, külföldről pénzelt szervezettel építettek ki szoros hálózatot.

A frakcióvezető konkrét neveket sorolt fel, a Soros-alapítványoktól és brüsszeli kifizetésektől a DatAdatig. Utóbbiról azt írta, hogy már a 2019-es kampányban is feltűnt, és 6,1 millió magyar állampolgár személyes adatait kínálta fel dezinformációs kampányokhoz. Szentkirályi Alexandra az Action for Democracy-ról azt mondta, több mint 4 milliárd forintnyi tiltott kampánytámogatást csatornázott a baloldalhoz 2022-ben, és már a 2026-os beavatkozásra készülnek.

A magyarok már számtalanszor bebizonyították: nem kérnek azokból, akik idegen érdekeknek árusítják ki a hazánkat!”

– tette hozzá.