Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Korrupció

Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

Ezt látnia kell!

Nagy a baj: hatalmas lyuk tátong a Föld védőpajzsán, drámai a helyzet

Karácsony Gergely

Szentkirályi: A budapestiek helyett külföldi hálózatokat szolgál Karácsony

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy ideje tisztázni, ki szolgálja a budapestieket, és ki a külföldi hálózatokat. Szentkirályi Alexandra szerint a főváros vezetése legalább 20 nemzetközi NGO-val működött együtt, és külföldi pénzekből épített hálózatot Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsony GergelyUSAIDNGO-szervezetekSzentkirályi Alexandra

Karácsony Gergely számtalanszor bizonyította, hogy nem veti meg a külföldi beavatkozást, sőt, egész politikai karrierje is ilyen kapcsolati hálókra épült. A Trump-kormányzat tényfeltáró munkája nyomán vált végleg világossá, milyen szervezeti kapcsolatok működtek a háttérben – erről írt Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra: Ideje tisztázni, ki szolgálja a budapestieket és ki a külföldi hálózatokat. Fotó: MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra: Ideje tisztázni,  ki szolgálja a budapestieket és ki a külföldi hálózatokat. Fotó: MTI/Purger Tamás

Szentkirályi: Karácsonyék legalább húsz, külföldről pénzelt szervezettel építettek ki szoros hálózatot.

A frakcióvezető konkrét neveket sorolt fel, a Soros-alapítványoktól és brüsszeli kifizetésektől a DatAdatig. Utóbbiról azt írta, hogy már a 2019-es kampányban is feltűnt, és 6,1 millió magyar állampolgár személyes adatait kínálta fel dezinformációs kampányokhoz. Szentkirályi Alexandra az Action for Democracy-ról azt mondta, több mint 4 milliárd forintnyi tiltott kampánytámogatást csatornázott a baloldalhoz 2022-ben, és már a 2026-os beavatkozásra készülnek.

A magyarok már számtalanszor bebizonyították: nem kérnek azokból, akik idegen érdekeknek árusítják ki a hazánkat!”

– tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!