A megélhetési válság Ausztriát is utolérte. Bécs most ott tart, ahol Magyarország már évekkel ezelőtt lépett: árfigyelőt vezetnek be, sőt az árréstop gondolata sem tabu – erről számolt be Szentkirályi Alexandra.
szentkirályi alexandraárrésstopausztriaárfigyelő rendszermagyar modell

Az infláció és a folyamatosan emelkedő megélhetési költségek Ausztriában is mindennapos gondot jelentenek, ezért az új rendszer napi szinten követné az alapvető élelmiszerek árát, hogy a fogyasztók könnyen össze tudják hasonlítani az ajánlatokat – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. Ulrike Königsberger-Ludwig fogyasztóvédelmi államtitkár még azt sem zárta ki, hogy szükség esetén árrésstopot vezessenek be – ugyanazt az eszközt, amely Magyarországon már bizonyított. A cél ugyanaz: átláthatóbb árak, tudatosabb vásárlók, kisebb terhek a családok vállán.

Szentkirályi Alexandra
Magyar mintára Ausztriában is bevezetik az árfigyelőt – számolt be Szentkirályi Alexandra (Forrás: Pinterest)
Amire Ausztria most készül, az Magyarországon már működik

Magyarországon ezek az intézkedések már 2023 óta segítik a családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat.  A rendszer által 100 termékkategóriában, összesen mintegy 3000 különböző élelmiszertermék naponta frissülő árát követhetjük, és választhatjuk ki a számunkra legkedvezőbb ajánlatot”

– hangsúlyozta a budapesti Fidesz frakcióvezetője. Ahogy a magyar kormány korábban hangsúlyozta: „nem a piacot kell védeni, hanem az embereket” – és most úgy tűnik, ezt a mondatot Bécsben is elkezdték komolyan venni. A háború, a szankciók és az energiaválság egész Európát sújtotta. A különbség csak annyi: voltak országok, ahol gyorsan reagáltak, és voltak olyan országok, mint Ausztria, ahol csak évekkel később léptek

– zárta gondolatmenetét Szentkirályi.

