Amire Ausztria most készül, az Magyarországon már működik

Magyarországon ezek az intézkedések már 2023 óta segítik a családokat, nyugdíjasokat és fiatalokat. A rendszer által 100 termékkategóriában, összesen mintegy 3000 különböző élelmiszertermék naponta frissülő árát követhetjük, és választhatjuk ki a számunkra legkedvezőbb ajánlatot”

– hangsúlyozta a budapesti Fidesz frakcióvezetője. Ahogy a magyar kormány korábban hangsúlyozta: „nem a piacot kell védeni, hanem az embereket” – és most úgy tűnik, ezt a mondatot Bécsben is elkezdték komolyan venni. A háború, a szankciók és az energiaválság egész Európát sújtotta. A különbség csak annyi: voltak országok, ahol gyorsan reagáltak, és voltak olyan országok, mint Ausztria, ahol csak évekkel később léptek

– zárta gondolatmenetét Szentkirályi.