Szentkirályi: Magyar Péter már most feladta?

Ez az igazi csúnya lebukás, amikor kiderül, hogy Magyar Péter már a következő 26 utáni választásra készül, mert gyakorlatilag elkárolta a 26-os választásokat, legyen is így – mondja Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

Mint ismert, minden jel arra utal, hogy a Tisza Párt belső köreiben is azt valószínűsítik, hogy elveszítik az áprilisi választásokat.

A domain.hu nyilvántartása szerint 2026. január közepén, csütörtökön tömeges domainregisztrációk történtek a párt nevére. Ugyanakkor több domain olyan üzenetet hordoz, amely inkább egy jövőbeli vereség kommunikációs előkészítésére, semmint egy magabiztos győzelmi narratívára utal.

Forrás: képernyőfotó – domain.hu

A mostvagysoha2030.hu vagy a kireszavazzak2030.hu típusú domainek alapján Magyar Péter és pártja már most készül egy esetleges választási kudarc magyarázatára, és a 2030-as „nagy visszavágóra”.