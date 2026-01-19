Szentkirályi: Magyar Péter már most feladta?

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 3 perc
„Ez az igazi csúnya lebukás” – így kommentálta Szentkirályi Alexandra azt, hogy a jelek szerint Magyar Péter már nem a 2026-os, hanem a 2030-as választásra készül. A Tisza Párthoz köthető, frissen bejegyzett domainek nem győzelmi stratégiát, hanem egy előre megírt vereségnarratívát sejtetnek – mintha a kudarc magyarázata már most készülne.
magyar pétertisza pártszentkirályi alexandra

Ez az igazi csúnya lebukás, amikor kiderül, hogy Magyar Péter már a következő 26 utáni választásra készül, mert gyakorlatilag elkárolta a 26-os választásokat, legyen is így – mondja Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)
 

Mint ismert, minden jel arra utal, hogy a Tisza Párt belső köreiben is azt valószínűsítik, hogy elveszítik az áprilisi választásokat. 

A domain.hu nyilvántartása szerint 2026. január közepén, csütörtökön tömeges domainregisztrációk történtek a párt nevére. Ugyanakkor több domain olyan üzenetet hordoz, amely inkább egy jövőbeli vereség kommunikációs előkészítésére, semmint egy magabiztos győzelmi narratívára utal.

Forrás: képernyőfotó – domain.hu

A mostvagysoha2030.hu vagy a kireszavazzak2030.hu típusú domainek alapján Magyar Péter és pártja már most készül egy esetleges választási kudarc magyarázatára, és a 2030-as „nagy visszavágóra”.

 

