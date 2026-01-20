Olcsóbb lesz a kenyér? Szentkirályi Alexandra válaszolt – videó

A kombájntól a konyháig minden drágul – vagy olcsóbb lesz

A politikus kifejtette: a kenyér előállítása rendkívül energia- és munkaigényes folyamat, amely már a búza vetésénél elkezdődik, és csak a családi asztalnál ér véget. A háború éppen azokat a területeket sújtotta leginkább, amelyek kulcsszerepet játszanak ebben a láncban: az üzemanyag, az energia, a gabona és a műtrágya árát.

Ha béke lesz, olcsóbb lesz a dízel a kombájnba, olcsóbb lesz a műtrágya, olcsóbb lesz a szállítás és olcsóbb lesz a kenyér sütése is”

– mondta Szentkirályi. A végeredmény pedig az lehet, hogy a magyar családok asztalára is alacsonyabb áron kerülhet az alapélelmiszer. Szerinte éppen ezért kulcskérdés a háborúellenes politika, mert a brüsszeli háborús szemlélettel szemben csak egy erős és tapasztalt kormány képes megvédeni a magyar emberek mindennapi érdekeit.