szentkirályi alexandra

Olcsóbb lesz a kenyér? Szentkirályi Alexandra válaszolt – videó

Egy sokat visszatérő, szinte örök kérdésre reagált közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A béke gazdasági hatásait firtató kommentre adott válasza világosan mutatja, miért nem elvont politikai jelszó a háborúellenesség, hanem nagyon is hétköznapi érdek.
szentkirályi alexandramagyarázatháborúkenyérbéke

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán egy gyakran visszatérő, a mindennapi megélhetést érintő kérdésre reagált a béke kapcsán. A kommentelő arra volt kíváncsi, hogy a háború lezárása valóban érezhető változást hozna-e az alapélelmiszerek, köztük a kenyér árában.

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra átfogóan elmagyarázta a háború és a kenyér ára közti összefüggéseket (Forrás: Agroinform)

Igen, és mennyivel lesz olcsóbb a kenyér?”

– érkezett a kérdés, amire Szentkirályi Alexandra alapos magyarázatot adott. 

Dömötör Csaba: Költségvetési színjáték zajlik a gazdák rovására

A kombájntól a konyháig minden drágul – vagy olcsóbb lesz

A politikus kifejtette: a kenyér előállítása rendkívül energia- és munkaigényes folyamat, amely már a búza vetésénél elkezdődik, és csak a családi asztalnál ér véget. A háború éppen azokat a területeket sújtotta leginkább, amelyek kulcsszerepet játszanak ebben a láncban: az üzemanyag, az energia, a gabona és a műtrágya árát.

Ha béke lesz, olcsóbb lesz a dízel a kombájnba, olcsóbb lesz a műtrágya, olcsóbb lesz a szállítás és olcsóbb lesz a kenyér sütése is”

– mondta Szentkirályi. A végeredmény pedig az lehet, hogy a magyar családok asztalára is alacsonyabb áron kerülhet az alapélelmiszer. Szerinte éppen ezért kulcskérdés a háborúellenes politika, mert a brüsszeli háborús szemlélettel szemben csak egy erős és tapasztalt kormány képes megvédeni a magyar emberek mindennapi érdekeit.

