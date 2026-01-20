Olcsóbb lesz a kenyér? Szentkirályi Alexandra válaszolt – videó

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán egy gyakran visszatérő, a mindennapi megélhetést érintő kérdésre reagált a béke kapcsán. A kommentelő arra volt kíváncsi, hogy a háború lezárása valóban érezhető változást hozna-e az alapélelmiszerek, köztük a kenyér árában.
Igen, és mennyivel lesz olcsóbb a kenyér?”
– érkezett a kérdés, amire Szentkirályi Alexandra alapos magyarázatot adott.
A kombájntól a konyháig minden drágul – vagy olcsóbb lesz
A politikus kifejtette: a kenyér előállítása rendkívül energia- és munkaigényes folyamat, amely már a búza vetésénél elkezdődik, és csak a családi asztalnál ér véget. A háború éppen azokat a területeket sújtotta leginkább, amelyek kulcsszerepet játszanak ebben a láncban: az üzemanyag, az energia, a gabona és a műtrágya árát.
Ha béke lesz, olcsóbb lesz a dízel a kombájnba, olcsóbb lesz a műtrágya, olcsóbb lesz a szállítás és olcsóbb lesz a kenyér sütése is”
– mondta Szentkirályi. A végeredmény pedig az lehet, hogy a magyar családok asztalára is alacsonyabb áron kerülhet az alapélelmiszer. Szerinte éppen ezért kulcskérdés a háborúellenes politika, mert a brüsszeli háborús szemlélettel szemben csak egy erős és tapasztalt kormány képes megvédeni a magyar emberek mindennapi érdekeit.