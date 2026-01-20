Szentkirályi Alexandra elegánsan helyretette a sértő kommentelőt

Reálbér, nem mese

Szentkirályi Alexandra szerint tavaly Magyarországon 3 százalékkal nőttek a reálbérek, ami európai összevetésben is kiemelkedő eredmény, ráadásul egy külföldi elemzőcég idén 3,5 százalékos növekedést vár.

A magyar reálbérek már 2023 szeptembere óta, tehát lassan két és fél éve folyamatosan emelkednek”

– mondta, hozzátéve, hogy a teljes ciklust nézve a minimálbér 2022 és 2026 között 61,5 százalékkal nő, az új adókedvezményekkel pedig a növekedés még jelentősebb. Mindez úgy történt, hogy a forint az euróhoz képest legalább olyan erős, mint 2022-ben, miközben háború zajlik a szomszédban, az energiaárak elszálltak, az európai gazdaság megtorpant, és Brüsszel folyamatos nyomást gyakorolt Magyarországra.

Nagy eredmény ez, amit a magyarok közös munkája és a nemzeti kormány politikája eredményezett”

– fogalmazott Szentkirályi, hozzátéve: Orbán Viktor célja az egymillió forintos átlagbér és a 400 ezres minimálbér elérése. A politikus szerint ez az az irány, amelyet a Fidesz folytatni kíván.