Szentkirályi Alexandra elegánsan helyretette a sértő kommentelőt

Szentkirályi Alexandra egy sértő kommentre válaszolva tette világossá: nem érzések, hanem számok döntik el, hogyan élnek az emberek. A vita középpontjában a reálbérek állnak – vagyis az, hogy a fizetések mennyivel érnek többet az áremelkedések után.
Egy sértő hangvételű hozzászólás próbálta számon kérni, mennyivel nőttek az árak a bérekhez képest, ám Szentkirályi Alexandra nem kerülte meg a választ. A kormánypárti politikus világosan elmagyarázta: pontosan ezt mutatja meg a reálbér, vagyis az, hogy az infláció levonása után mennyivel ér többet a magyarok pénze.

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra türelmesen elmagyarázott a sértő kommentelőnek néhány közgazdaságtani alapfogalmat (Forrás: Shutterstock)
Újabb béremelést valósított meg a kormány

Reálbér, nem mese

Szentkirályi Alexandra szerint tavaly Magyarországon 3 százalékkal nőttek a reálbérek, ami európai összevetésben is kiemelkedő eredmény, ráadásul egy külföldi elemzőcég idén 3,5 százalékos növekedést vár. 

A magyar reálbérek már 2023 szeptembere óta, tehát lassan két és fél éve folyamatosan emelkednek”

– mondta, hozzátéve, hogy a teljes ciklust nézve a minimálbér 2022 és 2026 között 61,5 százalékkal nő, az új adókedvezményekkel pedig a növekedés még jelentősebb. Mindez úgy történt, hogy a forint az euróhoz képest legalább olyan erős, mint 2022-ben, miközben háború zajlik a szomszédban, az energiaárak elszálltak, az európai gazdaság megtorpant, és Brüsszel folyamatos nyomást gyakorolt Magyarországra.

Nagy eredmény ez, amit a magyarok közös munkája és a nemzeti kormány politikája eredményezett” 

– fogalmazott Szentkirályi, hozzátéve: Orbán Viktor célja az egymillió forintos átlagbér és a 400 ezres minimálbér elérése. A politikus szerint ez az az irány, amelyet a Fidesz folytatni kíván.

