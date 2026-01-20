Éppen hogy megérkezett Magyar Péterék új gazdasági „szakértője”, Kapitány István, kiderült, hogy máris levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról Most már mindenki számára világos, mi a feladata a Tisza Pártban a Shell korábbi lobbistájának: hogy végrehajtsa azt a brüsszeli tervet, ami ellen mi a háború kezdete óta foggal-körömmel küzdünk és a nyugati olajóriásoknak szerezzen befolyást! – hívta fel rá a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Alig érkezett meg a Tisza Párt új gazdasági „szakértője”, Kapitány István, máris levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról – közölte Szentkirályi Alexandra. Szentkirályi: Foggal-körömmel küzdünk a Shell olajlobbija ellen! A képen Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági „szakértője” A Fidesz budapesti vezetője kifejtette: Most már mindenki számára világos, mi a feladata a Shell korábbi lobbistájának a Tisza Pártban: hogy végrehajtsa azt a brüsszeli tervet, ami ellen mi a háború kezdete óta foggal-körömmel küzdünk és a nyugati olajóriásoknak szerezzen befolyást. Miről is szól valójában a Tisza Párt stratégiája? Veszélybe sodornák a rezsicsökkentést: ha nincs orosz gáz és olaj, az egekbe szöknek az árak. A magyar családok fizetnék meg a multicégek és Brüsszel akaratának árát.

Gyengítenék a nemzeti érdekeket: miközben a magyar kormány és a MOL ésszerű gazdasági kapcsolatokkal növeli hazánk energiabiztonságát – legutóbb épp a szerbiai NIS-ben való tulajdonszerzéssel –, a Tisza Párt emberei újra kiszolgáltatnák az országot.

Visszatérne a 2010 előtti világ: emlékszünk még, amikor a Gyurcsány-kormány eladta a MOL-t? Most ugyanezt a forgatókönyvet látjuk: idegen érdekeknek akarják átjátszani a magyar piacot. Szentkirályi Alexandra hozzátette: Bujdosó Andrea után tehát Kapitány István személyében még egy Shell-vezető landolt a Tiszánál. Biztos véletlen… Mi nem hagyjuk, hogy a magyar családok fizessék meg a háború és a brüsszeli lobbi árát! Nekünk Magyarország energiabiztonsága és a magyar családok olcsó rezsije az első. Április 12-én csak a Fidesz a biztos választás! – hangsúlyozta a Fidesz budapesti vezetője.

