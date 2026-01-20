Hírlevél
Éppen hogy megérkezett Magyar Péterék új gazdasági „szakértője”, Kapitány István, kiderült, hogy máris levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról Most már mindenki számára világos, mi a feladata a Tisza Pártban a Shell korábbi lobbistájának: hogy végrehajtsa azt a brüsszeli tervet, ami ellen mi a háború kezdete óta foggal-körömmel küzdünk és a nyugati olajóriásoknak szerezzen befolyást! – hívta fel rá a figyelmet Szentkirályi Alexandra.
Alig érkezett meg a Tisza Párt új gazdasági „szakértője”, Kapitány István, máris levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról – közölte Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi: Foggal-körömmel küzdünk a Shell olajlobbija ellen. A képen Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági „szakértője”
Szentkirályi: Foggal-körömmel küzdünk a Shell olajlobbija ellen! A képen Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági „szakértője”

A Fidesz budapesti vezetője kifejtette:

Most már mindenki számára világos, mi a feladata a Shell korábbi lobbistájának a Tisza Pártban: hogy végrehajtsa azt a brüsszeli tervet, ami ellen mi a háború kezdete óta foggal-körömmel küzdünk és a nyugati olajóriásoknak szerezzen befolyást.

Miről is szól valójában a Tisza Párt stratégiája?

  • Veszélybe sodornák a rezsicsökkentést: ha nincs orosz gáz és olaj, az egekbe szöknek az árak. A magyar családok fizetnék meg a multicégek és Brüsszel akaratának árát.
  • Gyengítenék a nemzeti érdekeket: miközben a magyar kormány és a MOL ésszerű gazdasági kapcsolatokkal növeli hazánk energiabiztonságát – legutóbb épp a szerbiai NIS-ben való tulajdonszerzéssel –, a Tisza Párt emberei újra kiszolgáltatnák az országot.
  • Visszatérne a 2010 előtti világ: emlékszünk még, amikor a Gyurcsány-kormány eladta a MOL-t? Most ugyanezt a forgatókönyvet látjuk: idegen érdekeknek akarják átjátszani a magyar piacot.

Szentkirályi Alexandra hozzátette:

Bujdosó Andrea után tehát Kapitány István személyében még egy Shell-vezető landolt a Tiszánál. Biztos véletlen… Mi nem hagyjuk, hogy a magyar családok fizessék meg a háború és a brüsszeli lobbi árát! Nekünk Magyarország energiabiztonsága és a magyar családok olcsó rezsije az első. Április 12-én csak a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta a Fidesz budapesti vezetője.

Kibújt a szög a zsákból: elvágná hazánkat az orosz olajtól a Tisza új gazdasági vezetője

 

 

