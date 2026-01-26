Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt már a von der Leyen leváltásáról szóló szavazást is elkerülte, miközben új igazolásaik nyíltan a rezsicsökkentés megszüntetéséről beszélnek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a párt környezetében feltűntek Soros-közeli szervezetekhez és Bajnai Gordon köréhez kötődő szereplők, akik a Joe Biden vezette demokrata háttérrel állnak kapcsolatban.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Szentkirályi Alexandra: A magyarok nem hajlandók meghalni Ukrajnáért

A frakcióvezető szerint mindez nem véletlen: Brüsszel és Kijev részéről egyre erősebb a nyomás, miközben Volodimir Zelenszkij és külügyminisztere is nyílt fenyegetéseket fogalmazott meg. Úgy látja, azért támadják Magyarországot, mert a magyarok nem hajlandók meghalni Ukrajnáért és nem akarják minden pénzüket Kijevnek átadni.

A kormány ezért nemzeti petíciót indított Brüsszel és az ukrán tervek ellen, amelyek Szentkirályi Alexandra szerint minden magyar családra milliós terheket raknának. Hangsúlyozta: a háborúellenes, szuverén politika mögött tömegek állnak, amit a telt házas gyűlések és a legfrissebb mérések is alátámasztanak.

Egyre többen, egyre erősebek vagyunk

A frakcióvezető elmondta: a számok nekünk kedveznek.

A 2022-es választást legpontosabban megjósló cég szerint már 10 százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt, a Tisza egy kiszivárgott belső mérése szerint pedig Kaposváron 15 százalékkal vezet a Fidesz jelöltje, és a négy évvel ezelőtti eredményt hozhatja!”

– fogalmazott.