Szijjártó Péter: a Honvéd és az FTC közösen kifizeti a csíkszeredai futballcsapatra kirótt büntetést

"A román szövetség ezt az idegengyűlölet és a rasszizmus veszélyének kategóriájába sorolta. Nyilvánvalóan ez elfogadhatatlan, felháborító, a 21. századi Európában ilyen döntéseknek nincsen helye" - fogalmazott Szijjártó Péter a Budapest Honvéd Facebook-oldalára feltöltött videóban. A kispesti klub elnöke jelezte, azonnal felvette a kapcsolatot Kubatov Gáborral, a Ferencváros elnökével, és ügy döntöttek, hogy közösen kifizetik a csíkszeredai csapat büntetését.

"Nem engedjük, hogy a román futballszövetség ilyen büntetésekkel hozza nehéz helyzetbe, vagy adott esetben tegye tönkre a csíkszeredai fociklubot, úgyhogy a Fradistákkal közösen segítünk csíkszeredai barátainknak" - jelentette ki Szijjártó Péter.