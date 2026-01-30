Szijjártó Péter: A magyar vállalatok lettek a gazdasági növekedés motorjai

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Karcagon az AgroSprint Zrt. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az élelmiszeripari vállalat kilencmilliárd forint értékben bővíti a kapacitását, amihez az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, így segítve elő egyebek mellett Nyírlugason egy termékfejlesztési központ, Karcagon pedig egy új csomagolóüzem létrehozását.

A külgazdasági és külügyminiszter Karcagon, az AgroSprint Zrt. új, kilencmilliárd forintos beruházásának a bejelentésén arról beszélt, hogy az elmúlt évek gazdasági sikerei elképzelhetetlenek lettek volna a magyar tulajdonú vállalatok teljesítménye nélkül. Szijjártó Péter szerint a hazai cégek beruházásai, exportképessége és munkahelyteremtése bizonyítják, hogy a magyar gazdaság válságok idején is képes kiemelkedő eredményekre.Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Szijjártó Péter szerint az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából

A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, hogy a cég mára nem csak Magyarországon, hanem Európában is fontos szereplővé vált ezen ágazatban, amit jól mutat, hogy termékeinek körülbelül hatvan százalékát exportálják a világ harmincöt országába. Majd hangsúlyozta, hogy a beruházás lehetőséget biztosít a hazai termelők és kisvállalkozók fejlődésére is, hiszen az AgroSprint kizárólag magyar beszállítóktól vásárol:

összesen 323 termelőtől

6400 hektárnyi termést vásárol meg.

Ezt követően a tárcavezető rámutatott, hogy a magyar élelmiszeripar a világon a legversenyképesebbek közé tartozik, ami részben a rendkívül szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak köszönhető. Kiemelte, hogy kulcságazatról van szó, amelyben az elmúlt tizenegy évben 295 nagy beruházás jött létre 1525 milliárd forint értékben, így mára az ország kétszer annyi élelmiszert tud előállítani, mint amennyit a magyar emberek elfogyasztanak, ennek nyomán a szektor termelési értéke tavaly először meghaladta a 7000 milliárd forintot.

Továbbá arra is kitért, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ipari termelése tíz év alatt közel a duplájára nőtt, évi 1300 milliárd forintról 2400 milliárd forintra, és ez részben annak köszönhető, hogy ez idő alatt 99 nagyberuházás valósult meg itt kormányzati támogatással nagyjából 500 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek, amiben szavai szerint a hazai tulajdonú vállalatok kiemelkedő szerepet játszottak.

Mégiscsak az történt, hogy ma egymillióval több magyar embernek van munkája, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európa legalacsonyabb adóit a magyar emberek fizetik (…) És ma a nemzetközi energiapiac esztelen áremelkedései dacára is fenn tudott maradni a rezsicsökkentés"

– sorolta. Majd arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények, például a szomszédos Ukrajnában zajló háború eszkalációja nyomán, vagy ha annak finanszírozására elveszik a magyarok pénzét.

Ezért nagyon fontos világossá tenni, hogy amíg szuverén nemzeti kormánya van ennek az országnak, addig sem azt nem engedjük, hogy a háborúba belerángassák ezt az országot, sem azt nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére fordítsák"

–szögezte le.