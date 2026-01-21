Szijjártó Péter fontos bejelentést tett, új munkahelyek jönnek létre

A Medicontur Orvostechnikai Kft. új beruházása nyomán hatvan új munkahely jön létre Zsámbékon, ami azért is különösen fontos, mert a kormány stratégiai célja, hogy hazánk önellátó legyen az orvosi eszközgyártás terén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a helyszínen.

A tárcavezető a Medicontur Orvostechnikai Kft. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú, mesterséges szemlencséket gyártó cég három fejlesztési projektet hajt végre csaknem nyolcmilliárd forint értékben, amihez az állam 2,9 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve hatvan új munkahely, köztük majd egytucatnyi, kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter: a beruházás teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságstratégiai céljaival

Beszédében rámutatott, hogy ez a stratégiai jelentőségű vállalat Magyarországon ma abszolút piacvezető, de a termékeit hetvenöt másik országban is értékesítik Ausztráliától Kínán át egészen Franciaországig. Üdvözölte, hogy a beruházás teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságstratégiai céljaival, amelyek úgy szólnak, hogy miután hazánk mostanra egy fontos gyártási központtá vált, ideje nagyobb hangsúlyt helyezni a magas hozzáadott értékre, az innovációra, a kutatás-fejlesztésre.

Ennek kapcsán pedig megjegyezte, hogy tavaly rekordot döntöttek, soha korábban annyi kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos beruházás nem jött létre az országban.

„Ez a 14 nagyberuházás 227 milliárd forintos értéket képviselt, és majd ezer új munkahelyet hozott létre ebben az ágazatban. Ma háromezer kutatóhelyen összesen 90 ezren foglalkoznak Magyarországon kutatás-fejlesztési tevékenységgel” – tájékoztatott.

Szijjártó Péter ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized válságait, és hangsúlyozta, hogy ezen nehézségek ellenére is sikerült újraszervezni és megerősíteni a magyar gazdaságot.

Egymillióval többen dolgoznak ma, mint 2010-ben

„Ma Magyarországon egymillióval több ember dolgozik, mint korábban. Ma Magyarországon kell fizetni a vállalatoknak és a magánszemélyeknek is a kontinens legalacsonyabb adóit, valamint a nemzetközi energiapiacok teljesen esztelen mozgása ellenére is a rezsicsökkentés eredményeit létre lehetett hozni és azokat meg lehetett védeni” – sorolta.