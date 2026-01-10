Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

A Hungexpón tartott kongresszuson Szijjártó Péter arról beszélt: magyar külügyminiszternek lenni azért különleges feladat, mert egy ezeréves keresztény államot lehet képviselni világszerte. Ugyanakkor – tette hozzá – az Európai Unióval folytatott tárgyalások egyre inkább háborús értekezletekké váltak, ahol a józan megfontolás helyét a katonai logika veszi át.

Szijjártó Péter azt mondta: magyar külügyminiszternek lenni azért különleges feladat, mert egy ezeréves keresztény államot lehet képviselni világszerte. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Európa háborús pályára állt

A miniszter szerint az európai vezetőkön elhatalmasodott a háborús politika, és különösen aggasztó, hogy Európa két nukleáris hatalma katonák Ukrajnába küldéséről döntött. Mint fogalmazott:

Innentől kezdve ez már nem Fortnite, hanem maga a háború.”

Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország különösen veszélyeztetett helyzetben van, mivel földrajzilag a legközelebb fekszik a konfliktushoz, miközben Ukrajna kifejezetten magyarellenes politikát folytat.