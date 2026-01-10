Hírlevél
Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

40 perce
A háború eszkalációjára figyelmeztetett a Fidesz kongresszusán a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Magyarország sorsa azon múlik, sikerül-e továbbra is kimaradni a konfliktusból.
szijjártó péterorbán viktoreurópai unióFidesz Kongresszusháború

A Hungexpón tartott kongresszuson Szijjártó Péter arról beszélt: magyar külügyminiszternek lenni azért különleges feladat, mert egy ezeréves keresztény államot lehet képviselni világszerte. Ugyanakkor – tette hozzá – az Európai Unióval folytatott tárgyalások egyre inkább háborús értekezletekké váltak, ahol a józan megfontolás helyét a katonai logika veszi át.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter azt mondta: magyar külügyminiszternek lenni azért különleges feladat, mert egy ezeréves keresztény államot lehet képviselni világszerte. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Európa háborús pályára állt

A miniszter szerint az európai vezetőkön elhatalmasodott a háborús politika, és különösen aggasztó, hogy Európa két nukleáris hatalma katonák Ukrajnába küldéséről döntött. Mint fogalmazott: 

Innentől kezdve ez már nem Fortnite, hanem maga a háború.”

Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország különösen veszélyeztetett helyzetben van, mivel földrajzilag a legközelebb fekszik a konfliktushoz, miközben Ukrajna kifejezetten magyarellenes politikát folytat.

Orbán Viktor az akadály a terv útjában

A külügyminiszter beszélt egy szerinte készülő brüsszeli-kijevi tervről is, amelynek végrehajtását jelenleg Orbán Viktor akadályozza. 

Szijjártó Péter szerint „most mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt az akadályt megszüntessék”, és egy Brüsszelből irányított bábkormányt ültessenek Magyarország élére. Hozzátette: a tét egyértelmű, mert a terv lényege Magyarország belesodrása a háborúba. 

A miniszter úgy fogalmazott, az elmúlt négy évben emberfeletti küzdelem árán sikerült elkerülni ezt, és a jövő is ezen múlik: ha győznek, marad a béke, ha nem, végrehajtják a tervet.

