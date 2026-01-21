Szijjártó Péter veszélyes kalandja: „Kóka János megmentette az életemet”

Hírlevél
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Jeszenszky-kaland YouTube-csatornán mondta el, hogy az egykori politikai ellenfele, az SZDSZ-es Kóka János megmentette az életét. Egy külföldi úton Kóka rábeszélte a szűrővizsgálatok fontosságára, aminek köszönhetően tavaly még az utolsó pillanatban derült ki egy súlyos egészségügyi probléma.
Szijjártó PéterszűrővizsgálatokKóka Jánosszűrővizsgálat

Szijjártó Péter Jeszenszky Zsolt YouTube-csatornájának volt a vendége, ahol többek között arról is beszélt, hogy Kóka János egykori politikai ellenfele megmentette az életét.

Budapest, 2026. január 20. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. január 20-án. MTI/Balogh Zoltán
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A külgazdasági és külügyminiszter a műsorban elmondta, hogy az egyik külföldi hivatalos útján beszélgetett az egykori SZDSZ-es miniszterrel, aki egyébként orvosi végzettséggel rendelkezik, és ő többször is felhívta Szijjártó Péter figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára, főleg azoknak, akiknek olyan stresszes az életük, mint egy miniszternek, sokat utaznak és keveset alszanak. Bár először nem foglalkozott mindezzel, végül tavaly év elején ment el a javasolt orvosi vizsgálatokra és éppen az utolsón derült ki „egy olyan dolog, ami az utolsó olyan pillanatában volt, amikor még jól ki lehetett jönni belőle”. 

Azonnal meg is kellett szervezni a beavatkozást, így hála istennek, rendben van minden, de az tényleg az utolsó pillanat volt, amikor még nem az volt, hogy tragikus dolgokról kellene beszélni”

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy „ha Kóka János engem nem beszél rá, meg nem mondja el rengetegszer, hogy mit és hogyan kell, akkor most valószínűleg nem beszélgetünk”.

Szijjártó Péter elmondta a véleményét Kapitány Istvánról

 

