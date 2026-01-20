Szijjártó Péter elmondta a véleményét Kapitány Istvánról

Hírlevél
52 perce
Olvasási idő: 5 perc
Ha nem vennénk olcsó orosz kőolajat meg földgázt, nem lehetne fenntartani a rezsicsökkentést – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának kedd este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.
Arról, hogy Kapitány Istvánnak – a Shell volt globális alelnökének, akit Magyar Péter felkért a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjének – 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át, Szijjártó Péter azt mondta: sem a gazdaság, sem az energiaellátása nem lehet ideológiai kérdés. Egy baloldali ember által vezetett, tulajdonolt vállalatnál létrehozott munkahely pontosan annyit jelent, mint egy jobboldali tulajdonosnál – mondta.

Budapest, 2026. január 20. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. január 20-án. MTI/Balogh Zoltán
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Szijjártó Péter szerint az, hogy

a nemzetközi nagytőke részeként valaki mit tett, meg egy ország irányítása két külön történet. A próbálkozások, hogy aki az egyikben sikeres volt, átmegy a másikba, rendszeresen meg is buktak. Bajnai Gordon, akit a nemzetközi nagytőke ünnepel, Magyarország 2010 előtti tönkretételében vezérszerepet játszott

– mutatott rá.

A nemzetközi nagytőke szempontrendszere a profit, az állam működtetésében meg a szolidaritásnak van nagy szerepe – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Közölte:

Kapitány István azt mondja, hogy az orosz energiahordozókról le kell válni, ez azonban tönkretenné a magyar embereket és a magyar gazdaságot is, mert kiszolgáltatottá válna az ország.

Már nem két, hanem csak egy vezetéken kaphatnánk az olajat, és aki annak a végén van, olyan árat mond, amit nem szégyell, mert nincs vetélytársa – magyarázta, hozzátéve, hogy a nemzetközi nagytőkét nem érdekli, hogy a magyar családoknak ez mennyibe kerül.

Ha kiiktatjuk az orosz olajat és gázt, arra kell számítani, hogy a magyar rezsiszámláknál háromszoros lesz a növekedés, de a vállalatoknál is jelentősen nőnek majd az árak, gyárak fognak tönkremenni, munkahelyek ezrei, tízezrei kerülnek veszélybe – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

A diverzifikáció kapcsán azt is elmondta: amikor létrejött az első nem orosz vállalattal megkötött hosszú távú gázvásárlási megállapodás a Shell-lel, akkor a cég alelnöke Kapitány István volt, a külügyminiszter pedig Szijjártó Péter.

