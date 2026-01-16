Ne maradjon le az szja-mentességről – sokan már most több pénzt kapnak

Egyszerűbb lett az igénylés

A kormányszóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer is megújult, így az igénylés ma már jóval kevesebb adminisztrációval jár. Mint írta:

Egyetlen nyilatkozattal kérhetők a kedvezmények, gyorsan, egyszerűen és kényelmesen”.

A részletes tájékoztatók, a szükséges nyomtatványok és a teljes útmutató a NAV honlapján érhetők el, így az érintettek néhány lépésben intézhetik az ügyet. A cél változatlan: több megbecsülés, több anyagi biztonság a magyar családoknak.