Ne maradjon le az szja-mentességről – sokan már most több pénzt kapnak

2026-tól nemcsak a három- vagy többgyermekes anyák élhetnek az szja-mentességgel, hanem a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is – osztotta meg az örömhírt Vitályos Eszter. A lehetőség gyorsan népszerűvé vált:
Januárban már több mint 30 ezer magyar anya élt a kedvezménnyel, így februártól érezhetően több pénz marad a családi kasszában.
Egyszerűbb lett az igénylés
A kormányszóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer is megújult, így az igénylés ma már jóval kevesebb adminisztrációval jár. Mint írta:
Egyetlen nyilatkozattal kérhetők a kedvezmények, gyorsan, egyszerűen és kényelmesen”.
A részletes tájékoztatók, a szükséges nyomtatványok és a teljes útmutató a NAV honlapján érhetők el, így az érintettek néhány lépésben intézhetik az ügyet. A cél változatlan: több megbecsülés, több anyagi biztonság a magyar családoknak.