Ne maradjon le az szja-mentességről – sokan már most több pénzt kapnak

Újabb családbarát lépést tett a kormány: idén már a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is igényelhetik az szja-mentességet. Az intézkedésnek köszönhetően már több tízezer anya vihet haza magasabb fizetést – osztotta meg közösségi oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő.
2026-tól nemcsak a három- vagy többgyermekes anyák élhetnek az szja-mentességgel, hanem a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is – osztotta meg az örömhírt Vitályos Eszter. A lehetőség gyorsan népszerűvé vált: 

szja-mentesség
Vitályos Eszter nagyszerű hírt jelentett be az anyák szja-mentességével kapcsolatban
(Forás: Facebook/Vitályos Eszter)

Januárban már több mint 30 ezer magyar anya élt a kedvezménnyel, így februártól érezhetően több pénz marad a családi kasszában.

Orbán Viktor: A család a legnagyobb érték

Egyszerűbb lett az igénylés

A kormányszóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer is megújult, így az igénylés ma már jóval kevesebb adminisztrációval jár. Mint írta: 

Egyetlen nyilatkozattal kérhetők a kedvezmények, gyorsan, egyszerűen és kényelmesen”.

A részletes tájékoztatók, a szükséges nyomtatványok és a teljes útmutató a NAV honlapján érhetők el, így az érintettek néhány lépésben intézhetik az ügyet. A cél változatlan: több megbecsülés, több anyagi biztonság a magyar családoknak.

