Takács Péter közölte, ez történt 16 év alatt az egészségügy területén

Folytatjuk az egészségügyben megkezdett munkát – közölte Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, aki jelezte, nagy lépések történtek az elmúlt 16 évben.

A politikus saját közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, a kormány az emúlt években bevezette az egészségablak alkalmazást, ahol abeutalókat, recepteket a felhőben el lehet érni, és a digitális időpontfoglalásra is lehetőség van már.

A megújított beutalási rendszerrel már nemcsak a terüleileg illetékes kórház szakrendelésére lehet menni

– derül ki a felsorolásból.

Mindezen túl 2010 óta már 1260 mentőautó állt szolgálatba, továbbá felújítottak 91 kórházat és 54 szakrendelőt.

31 helyen telepítettünk új CT-t, 12 helyen pedig MR-t

– emelte ki.