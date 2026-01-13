Takács Péter közölte, ez történt 16 év alatt az egészségügy területén

Megújult beutalási rendszer, felújított kórházak és szakrendelők, több tucat CT és MR – többek közt ezeket tartalmazza az egészségügyben megtett fejlesztések az elmúlt 16 évben – mutatott rá Takács Péter.
Folytatjuk az egészségügyben megkezdett munkát – közölte Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, aki jelezte, nagy lépések történtek az elmúlt 16 évben.
A politikus saját közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, a kormány az emúlt években bevezette az egészségablak alkalmazást, ahol abeutalókat, recepteket a felhőben el lehet érni, és a digitális időpontfoglalásra is lehetőség van már.
A megújított beutalási rendszerrel már nemcsak a terüleileg illetékes kórház szakrendelésére lehet menni
– derül ki a felsorolásból.
Mindezen túl 2010 óta már 1260 mentőautó állt szolgálatba, továbbá felújítottak 91 kórházat és 54 szakrendelőt.
31 helyen telepítettünk új CT-t, 12 helyen pedig MR-t
– emelte ki.
