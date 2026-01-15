Takács Péter: Ursula von der Leyen a békéről beszél, de a háborút finanszírozza

A Józan ész YouTube csatornáján a csütörtöki beszélgetőpartner Takács Péter, egészségügyi államtitkár.
Takács Péter a műsor kezdetén az Orbán Viktor által bejelentett nemzeti petícióval kapcsolatban elmondta,
a legutóbbi EU csúcson is látszott, hogy nincsen egyetértés az Ukrajnának szánt pénzekkel kapcsolatban.
Amikor már egy ekkora összegről van szó, azt már a nyugat európaiak is meggondolják. Ugyanis ezt a pénzt nem tudják már máshonnan elvenni, csak a tagországok költségvetéséből.
Ursula von der Leyen cinikus megjegyzése, hogy a békéről beszél, de közben a háborút finanszírozza
– hívta fel a figyelmet Takács.
Ha háborús gépezetbe megy a pénz akkor vannak sokan, akik jól fognak ebből élni Ukrajnában – tette hozzá.
A brüsszeli dokumentumokból készített jelentésben vannak az egészségügyet is érintő pontok, számos eleme van a brüsszeli javaslatoknak, ami évek óta visszaköszön:
Az egészségügyi kapacitásunkat nyirbáljuk meg, csökkentsük a kórházak számát, tegyünk nagyobb terhet az emberek nyakába, de erre mi mindig következetesen nemet mondunk
– szögezte le az államtitkár.
Az ukrajnai újjáépítés ígérete ámítás
A tisztás Tarr Zoltánnal kapcsolatban megjegyezte, hogy ellentétben azzal, amit a Tisza Párt képviselője írt közösségi oldalán, hogy majd részt lehet venni az ukrajnai újjáépítésben, azt nem a magyar kis és középvállalkozások fogják megvalósítani, hanem a nagy nemzetközi tőkés társaságok.
A nyugdíjrendszerről a valóságos adatokat kell nézni
Ha valaki megbecsüli a nyugdíjasokat akkor az éppen a szuverenista magyar kormány.
A nyugdíjak vásárlóerejét megőrizzük, plusz kompenzációt is kapnak a nyugdíjasok. Ha megnézzük az elmúlt évtized adatait, akkor
láthatjuk, hogy mindig a polgári kormány emelte a nyugdíjakat, a baloldal pedig csökkentette
– tette hozzá az államtitkár.
Kéri László: A Tisza nem csak az Európai Ügyészséghez csatlakozna
A baloldali tisztás Kéri László egy bejátszott videóban arról beszélt, hogy
a Tisza Párt nem csak az Európai Ügyészséghez csatlakozna, hanem számos olyan dolgot is megtenne, amelyet a jelenlegi kormányzat nem.
Ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy meg kell nézni, hogy mi az, amit nem tettünk meg.
A gender jogok és a migrációs migrációs paktum pont ez a két dolog, amit soha nem fogunk végrehajtani.
Ez az a kettő, amit nem hajtottunk végre. Kéri László elmondta, hogy a Tisza ezt majd végrehajtja – tette hozzá az államtitkár.
Amely párt az Európai Néppárt frakciójába akar beülni, annak kötelessége támogatni Ukrajnát és kötelessége végrehajtani az általuk meghatározott programokat. Ezt teszi a Tisza
– hívta fel a figyelmet Takács Péter.
Takács: A tiszások idegből is és görénységből is posztolnak hazugságokat
Kollár Kinga megjegyzésével kapcsolatban, amit Takács Péternek írt közösségi média felületén, hogy magyarok ezreinek halála tapad az egészségügyi államtitkár kezéhez, Takács csak annyit mondott, hogy ez egy frusztráltságot mutat, Mivel
tudja, hogy bukni fognak ezért idegből ilyeneket ír.
De amit Radnai Márk írt azzal kapcsolatban, hogy
„takarókat kell hozni mindenkinek egy kórházba mert fáznak a betegek”, az egy görénység
– mondta el a tiszás álhírrel kapcsolatban.
Takács Péter elmondta, ez egy iszonyat nagy kamu volt, fél óra múlva le is került a bejegyzés a közösségi oldalról. Ez a kórházakba vetett bizalmat is erősen rombolja.
A tiszás időhurok
Ki az a Kulja András? – tette fel a kérdést az államtitkár azzal kapcsolatban, hogy Kulja jelentkezett közösségi oldalán. A Tisza méltán elfeledett politikusa azt írta közösségi oldalán, hogy Takács Péter befejezettnek tekinti az elmúlt 16 évet, tehát szerinte az államtitkár elismerte, hogy vesztésre áll.
Takács ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az idő egyik fontos ismérve, hogy telik. Kuljának azt ajánlotta, hogy olvasson.
Azzal kapcsolatban, hogy több helyen is előfordult az elmúlt napokban, hogy tisztások beállnak SZTK-k elé és azt kommunikálják, hogy itt minden milyen rossz, az államtitkár azt mondta:
A videóban szereplő szakrendelő fenntartója a DK által vezetett önkormányzat.
Mocskos trükk az ellenzéki önkormányzatok által működtetett egészségügyi intézményektől, hogy a kormányt hibáztatják olyan kérdésekben is, amiért vagy amiben ők a felelősek.
Az államtitkár sorolta azokat a vidéki eseteket is, amikor azt híresztelték hamisan, hogy egyes kórházak be fognak zárni. Takács Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy
ez egy óriási kockázat, mivel ezekkel az álhírekkel a saját közösségünknek ártanak a tisztások.
Ugyanis, ha egy fiatal orvos meghallja, hogy valamelyik kórház be fog zárni, akkor jogosan teszi fel a kérdést, hogy minek menjen oda dolgozni.
Nincs kórház bezárási szándék a kormányzatnál"
– szögezte le.
Azt is hozzátette az államtitkár a kórházak finanszírozásával kapcsolatban:
A teljes egészségügyi költségvetés majdnem négyezer milliárd forint, ahhoz képest az a hiány, ami a kórházaknál jelentkezik 95 milliárd forint ez elenyésző összeg. Ez bele van kódolva a rendszerbe évtizedek óta,
olyan év még nem volt, amikor beszállító ne kapta volna meg a pénzét.
– szögezte le.
A tiszás vizitdíj modern elnevezése: co-payment
A műsor végén szóba került a tiszás vizitdíj ötlete, ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy Kincses Gyula, tiszás szakértő már nem vizitdíjről beszél, átnevezték: ezután co-payment a neve, ahogyan elhangzott egy bejátszott videón a balos szakembertől.
Takács Péter: Ezek az egészségügyi fejlesztések 2010 óta
Megújult beutalási rendszer, felújított kórházak és szakrendelők, több tucat CT és MR – többek közt ezeket tartalmazza az egészségügyben megtett fejlesztések az elmúlt 16 évben – mutatott rá Takács Péter.
Folytatjuk az egészségügyben megkezdett munkát – közölte ezt is Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, aki jelezte, nagy lépések történtek az elmúlt 16 évben.
A politikus saját közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül,
a kormány az elmúlt években bevezette az egészségablak alkalmazást,
ahol a beutalókat, recepteket a felhőben el lehet érni, és a digitális időpontfoglalásra is lehetőség van már.
Mindezen túl 2010 óta már 1260 mentőautó állt szolgálatba, továbbá felújítottak 91 kórházat és 54 szakrendelőt.