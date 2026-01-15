Takács Péter: Ursula von der Leyen a békéről beszél, de a háborút finanszírozza

A Józan ész YouTube csatornáján a csütörtöki beszélgetőpartner Takács Péter, egészségügyi államtitkár.

Takács Péter a műsor kezdetén az Orbán Viktor által bejelentett nemzeti petícióval kapcsolatban elmondta,

a legutóbbi EU csúcson is látszott, hogy nincsen egyetértés az Ukrajnának szánt pénzekkel kapcsolatban.

Amikor már egy ekkora összegről van szó, azt már a nyugat európaiak is meggondolják. Ugyanis ezt a pénzt nem tudják már máshonnan elvenni, csak a tagországok költségvetéséből.

Ursula von der Leyen cinikus megjegyzése, hogy a békéről beszél, de közben a háborút finanszírozza

– hívta fel a figyelmet Takács.

Ha háborús gépezetbe megy a pénz akkor vannak sokan, akik jól fognak ebből élni Ukrajnában – tette hozzá.

A brüsszeli dokumentumokból készített jelentésben vannak az egészségügyet is érintő pontok, számos eleme van a brüsszeli javaslatoknak, ami évek óta visszaköszön:

Az egészségügyi kapacitásunkat nyirbáljuk meg, csökkentsük a kórházak számát, tegyünk nagyobb terhet az emberek nyakába, de erre mi mindig következetesen nemet mondunk

– szögezte le az államtitkár.

Az ukrajnai újjáépítés ígérete ámítás

A tisztás Tarr Zoltánnal kapcsolatban megjegyezte, hogy ellentétben azzal, amit a Tisza Párt képviselője írt közösségi oldalán, hogy majd részt lehet venni az ukrajnai újjáépítésben, azt nem a magyar kis és középvállalkozások fogják megvalósítani, hanem a nagy nemzetközi tőkés társaságok.

A nyugdíjrendszerről a valóságos adatokat kell nézni

Ha valaki megbecsüli a nyugdíjasokat akkor az éppen a szuverenista magyar kormány.

A nyugdíjak vásárlóerejét megőrizzük, plusz kompenzációt is kapnak a nyugdíjasok. Ha megnézzük az elmúlt évtized adatait, akkor

láthatjuk, hogy mindig a polgári kormány emelte a nyugdíjakat, a baloldal pedig csökkentette

– tette hozzá az államtitkár.

Kéri László: A Tisza nem csak az Európai Ügyészséghez csatlakozna

A baloldali tisztás Kéri László egy bejátszott videóban arról beszélt, hogy

a Tisza Párt nem csak az Európai Ügyészséghez csatlakozna, hanem számos olyan dolgot is megtenne, amelyet a jelenlegi kormányzat nem.

Ezzel kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy meg kell nézni, hogy mi az, amit nem tettünk meg.

A gender jogok és a migrációs migrációs paktum pont ez a két dolog, amit soha nem fogunk végrehajtani.

Ez az a kettő, amit nem hajtottunk végre. Kéri László elmondta, hogy a Tisza ezt majd végrehajtja – tette hozzá az államtitkár.