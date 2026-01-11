Hírlevél
Takács Péter

Nem édesmindegy, mit válaszolok Önnek? – alaposan kiosztotta a Népszavát Takács Péter

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
A baloldali lap munkatársa lejáratási szándékkal a képviselőjelöltségéről faggatta az egészségügyi államtitkárt. Takács Péter frappáns választ adott.
Takács Péteregészségügynépszava

A Népszava újságírója két kérdést küldött Takács Péternek vasárnap. Mint az államtitkár posztjából kiderült, ezek a következők voltak: Vajon képes leszek-e a kampány feladatok mellett a továbbiakban is 100 százalékban ellátni az ágazatvezető feladataimat? Ha könnyítésre lesz szükségem, akkor az államtitkári feladataimból mit és kinek tudok ideiglenesen leadni?

Budapest, 2025. november 24. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Országos Diagnosztikai Gyorsító Program keretében modernizált MRI-berendezésről tartott sajtótájékoztatón a fővárosi Uzsoki Utcai Kórházban 2025. november 24-én. MTI/Bodnár Boglárka
Takács Péter egésszégügyi államtitkár nyilatkozik. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Takács Péter: nem mindegy, mit válaszolok?

A médiamunkás jól láthatóan olyan kérdéseket izzadt ki magából, amiből Takács Péter nem igazán jöhetett ki jól. Ezért a kormánypárti politikus egy speciális megoldást választott és a következő meglehetősen barátságos választ küldte el:

Kedves Anna! Most őszintén: nem édesmindegy, mit válaszolok én erre a kérdésre? 

Úgyis le tetszik majd írni utána véleményként, hogy az egészségügy eddig is rossz volt, most meg aztán össze fog omlani (kb. százötvenedjére ebben a ciklusban), mert az ágazatvezető nem fog foglalkozni vele, hiába állítja. Mondjuk ha logikai oldalról közelítek, még jó is lenne az ágazatnak, ha többet oda se szagolnék, nem? Hiszen köztudott, hogy én vagyok minden idők legrosszabb egészségügyi államtitkára. 🙂 Üdv: Péter"

Az államtitkár azzal indokolta a nem mindennapi megoldást, hogy a Népszavának soha nem az igazság bemutatása a célja, hanem a kormány munkájának feketítése.

 

