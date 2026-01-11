Nem édesmindegy, mit válaszolok Önnek? – alaposan kiosztotta a Népszavát Takács Péter

A Népszava újságírója két kérdést küldött Takács Péternek vasárnap. Mint az államtitkár posztjából kiderült, ezek a következők voltak: Vajon képes leszek-e a kampány feladatok mellett a továbbiakban is 100 százalékban ellátni az ágazatvezető feladataimat? Ha könnyítésre lesz szükségem, akkor az államtitkári feladataimból mit és kinek tudok ideiglenesen leadni?

Takács Péter egésszégügyi államtitkár nyilatkozik. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Takács Péter: nem mindegy, mit válaszolok?

A médiamunkás jól láthatóan olyan kérdéseket izzadt ki magából, amiből Takács Péter nem igazán jöhetett ki jól. Ezért a kormánypárti politikus egy speciális megoldást választott és a következő meglehetősen barátságos választ küldte el:

Kedves Anna! Most őszintén: nem édesmindegy, mit válaszolok én erre a kérdésre?

Úgyis le tetszik majd írni utána véleményként, hogy az egészségügy eddig is rossz volt, most meg aztán össze fog omlani (kb. százötvenedjére ebben a ciklusban), mert az ágazatvezető nem fog foglalkozni vele, hiába állítja. Mondjuk ha logikai oldalról közelítek, még jó is lenne az ágazatnak, ha többet oda se szagolnék, nem? Hiszen köztudott, hogy én vagyok minden idők legrosszabb egészségügyi államtitkára. 🙂 Üdv: Péter"

Az államtitkár azzal indokolta a nem mindennapi megoldást, hogy a Népszavának soha nem az igazság bemutatása a célja, hanem a kormány munkájának feketítése.