Brüsszeli pénzekből tömik ki a Soros-hálózat magyar sajtótermékeit

Az Európai Bizottság által finanszírozott médiaprojekt keretében több mint 120 millió forintnak megfelelő euróhoz jutott a 444.hu kiadója, a Magyar Jeti Zrt. A támogatás a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) nevű program része, amelyet a Magyar Jeti koordinál, és amely már korábban is részesült uniós forrásokból – írta meg a Magyar Nemzet.

Változatlanul ömlik Soros támogatása a 444.hu kiadójához (Forrás: Facebook)

Brüsszeli projekt, Soros-hálózati támogatás

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint a TEFI médiaprojekt a Soros-hálózat szerves részét képezi. A jelentés alapján a Magyar Jeti vezette konzorcium tagja többek között a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat és a román PressOne, amelyek rendszeresen működnek együtt az uniós stratégiai műhelyként ismert Globseccel. Ezek a kiadványok nemcsak médiatartalmakat készítenek, hanem iskolákban és egyetemeken terjesztett anyagokkal is formálják a közbeszédet.