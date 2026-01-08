Brüsszeli pénzekből tömik ki a Soros-hálózat magyar sajtótermékeit

Az Európai Bizottság által finanszírozott médiaprojekt keretében több mint 120 millió forintnak megfelelő euróhoz jutott a 444.hu kiadója, a Magyar Jeti Zrt. A támogatás a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) nevű program része, amelyet a Magyar Jeti koordinál, és amely már korábban is részesült uniós forrásokból – írta meg a Magyar Nemzet.
Brüsszeli projekt, Soros-hálózati támogatás
A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint a TEFI médiaprojekt a Soros-hálózat szerves részét képezi. A jelentés alapján a Magyar Jeti vezette konzorcium tagja többek között a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat és a román PressOne, amelyek rendszeresen működnek együtt az uniós stratégiai műhelyként ismert Globseccel. Ezek a kiadványok nemcsak médiatartalmakat készítenek, hanem iskolákban és egyetemeken terjesztett anyagokkal is formálják a közbeszédet.
A „tényellenőrzés” mögötti pénzmozgások
Az Európai Bizottság által támogatott Magyar Digitális Média Obszervatórium projektben szintén feltűnik a Magyar Jeti Zrt. A 444 és a Lakmusz kiadójaként a cég 2024-ben csak pályázati forrásokból mintegy 173 millió forintot kapott, ami jelentős növekedés az előző évhez képest.
A lap szerint ezek a „tényellenőrző” szervezetek a globális progresszív hálózat fontos eszközeivé váltak a politikai narratívák alakításában.
Bajnai Gordon neve is előkerül
A Városháza-botrány kapcsán nyilvánosságra került hangfelvételeken Bajnai Gordon egyik régi szövetségese, Gansperger Gyula a baloldali sajtó külföldi finanszírozásáról beszélt. A felvételen elhangzott:
K...rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak.”
Gansperger szerint ezekhez az erőkhöz köthető Bajnai Gordon is, aki „nagyon jóban van” a 444 főszerkesztőjével, Uj Péterrel. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Bajnai Gordon az év elején nyíltan kiállt a Tisza Párt mellett.