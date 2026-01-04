Újabb év, újabb tanárbéremelés! – jelentette be közösségi oldalán Rétvári Bence. Az államtitkár emlékeztetett: a 2024-es 32,2 százalékos és a 2025-ös 21,2 százalékos növekedés után idén újabb 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére, amely már februárban megjelenik a számlákon.

Rétvári Bence bejelentette: az új évvel új tanárbéremelés is jön (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Meredeken emelkedő bérek

Az elmúlt öt évben a tanárok bére összességében több mint kétszeresére nőtt. A hátrányos helyzetű gyermekeket tanító pedagógusok esetében további 20 százalékos többletemelés valósult meg, szeptembertől pedig bevezették a minőségi bérpótlékot is. Rétvári Bence szerint a bérrendezés nem egyszeri lépés:

2031-ig minden évben legalább akkora mértékű emelés várható, amekkora a diplomás átlagbérek növekedése. Az intézkedések eredményeként az átlagos tanárbér már 900 ezer forint fölé emelkedett Magyarországon.

A béremelés döntő része, mintegy 88 százaléka hazai költségvetési forrásból valósul meg, míg 12 százalékát uniós források fedezik.

Az államtitkár kiemelte: