A kormány szerint az elmúlt évek intézkedései nyomán a pedagóguspálya kiszámíthatóbbá és vonzóbbá vált, és ennek egy új állomásához érkeztünk: újabb tanárbéremelés jön, februártól 10 százalékkal nő a tanítók, tanárok és óvónők bére.
Újabb év, újabb tanárbéremelés! – jelentette be közösségi oldalán Rétvári Bence. Az államtitkár emlékeztetett: a 2024-es 32,2 százalékos és a 2025-ös 21,2 százalékos növekedés után idén újabb 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére, amely már februárban megjelenik a számlákon.

tanárbéremelés
Rétvári Bence bejelentette: az új évvel új tanárbéremelés is jön

Meredeken emelkedő bérek

Az elmúlt öt évben a tanárok bére összességében több mint kétszeresére nőtt. A hátrányos helyzetű gyermekeket tanító pedagógusok esetében további 20 százalékos többletemelés valósult meg, szeptembertől pedig bevezették a minőségi bérpótlékot is. Rétvári Bence szerint a bérrendezés nem egyszeri lépés: 

2031-ig minden évben legalább akkora mértékű emelés várható, amekkora a diplomás átlagbérek növekedése. Az intézkedések eredményeként az átlagos tanárbér már 900 ezer forint fölé emelkedett Magyarországon. 

A béremelés döntő része, mintegy 88 százaléka hazai költségvetési forrásból valósul meg, míg 12 százalékát uniós források fedezik.
Az államtitkár kiemelte: 

Rétvári Bence: A pedagógusok az elmúlt 15 évben óriásit léptek előre

A tanári pálya egyre népszerűbbé válással jól látható a felvételi jelentkezési adatokban is, hiszen rekordmagas számban vettek föl idén is pedagógus-jelölteket az egyetemekre.” 

 A kormány célja továbbra is az, hogy a tanárok munkáját anyagilag és erkölcsileg is méltó módon ismerje el.

