Újdonságokaz hoz az idei tanév az ösztöndíjpályázatban – közölte Varga-Bajusz Veronika. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Tanítsunk Magyarországért programban is részt vevő fiatalok ösztöndíj-kiegészítésben részesülnek, ami félévente plusz 250 ezer forint támogatást jelent.
Soha nem látott mértékű ösztöndíj jön a tanárképzésben – jelentette be Varga-Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár, aki a közösségi oldalán számolt be a Klebelsberg Ösztöndíj Pályázat a 2025/2026-os tanévre vonatkozó részleteiről. 

Mint fogalmazott, 

a megújított pályázati rendszerben a korábbi 25–50–75 ezer forintos kategóriákat már a tavalyi évben felváltotta az osztatlan és osztott tanárképzésben, valamint a tanító alapképzésben tanulók számára biztosított 100 és 150 ezer forintos ösztöndíjkategória.  

Közölte, az idei tanév azonban ismét hoz újdonságokat az ösztöndíjpályázatban: a Tanítsunk Magyarországért programban is részt vevő fiatalok ösztöndíj-kiegészítésben részesülnek, ami 

félévente plusz 250 ezer forint támogatást jelent.

 

 

